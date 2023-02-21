Bahçeli’yi kızdıran manşetler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremlerle ilgili manşetleri nedeniyle BirGün, Cumhuriyet ve Sözcü’yü hedef aldı.

Bahçeli’nin hedef aldığı manşetler

Deprem bölgesine 15 gün sonra gitmesiyle de eleştirilen Bahçeli, grup toplantısında, muhalefetin yanısıra iktidarı ‘bir kısım medya’yı da diline doladı.

MHP lideri, adlarını vermeden Cumhuriyet, Sözcü ve BirGün’ün, ‘Milletin parasıyla millete bağış’, ‘Suçlu olay yerine döndü’, ’40 bin ölü var tek bir istifa yok’ başlıklı manşetlerine işaret etti.

Bahçeli, şunları söyledi: ”Bir kısım medya organı, niyeti makûs sivil toplum örgütleri, yarım aydınlar, kiralık kalemler, kötürüm yorumcular, felaketten nemalanma kuyruğuna giren siyasi bozguncular maalesef böylesi bir dönemde bile insani ve vicdani duyarlılık göstermemişlerdir. Alayı birden sınıfta kalmış, milletle ters düşmüşlerdir. Türkiye’nin yıkımına bel bağlayan çürük çarık zihniyetlerin maalesef gözünü siyasi ikbal hırsı bürümüştür. Milli ve manevi değerleri iflas edenler zelzeleyi zilletle eşleştirmişlerdir.”

MHP lideri ”Depremden menfaat devşirmenin arayışında olanlar ahlaksızlığın markalarıdır. Bunları tek tek not aldığımız da bilinmelidir” dedi.