Bahçeli: Ne sandıktan kaçarız ne demokrasiyi yok sayarız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘seçimleri erteleme’ tartışmasında net pozisyon almaktan kaçınarak ”Ne sandıktan kaçarız ne demokrasiyi yok sayarız” dedi.

Fotoğraf: AA

AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç’ın Kahramanmaraş depremleri nedeniyle seçimlerin ertelenmesi gerektiğini savunmasıyla hararetlenen tartışma sürüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ”Bana bir sene verin” sözleri de seçimlerin erteleneceğine yorulmuştu. Muhalefet, ertelemeye karşı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli şunları söyledi:

“Acılarımızın tam ortasında, seçimlerle ilgili polemik yapan, ertelendi ertelenmedi çetelesi tutan zillet ittifakı paranoyaktır, saplantılıdır, hayalperesttir, vehimlerin pençesindedir.

Yere batsın sizin siyasetiniz, kahrolsun sizin zillet anlayışınız.

Rahat olun, biraz sabredin, Türk milleti sizin boyun ölçünüzü, kaç gram ettiğinizi yakında sandığa gömerek ilan edecektir.

Bilinmelidir ki, ne sandıktan kaçarız, ne de demokrasiyi yok sayarız.”

İktidarın pozisyonu hala net değil

Arınç’ın çıkışı için, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Partimizin görüşünü yansıtmıyor” demekle yetinmişti.

Anayasanın 78’inci maddesi, seçimin sadece savaş nedeniyle TBMM kararıyla bir yıl ertelenebileceğini söylüyor. Yani anayasaya göre savaş haricinde hiçbir nedenle seçim ertelenemez.

Diken’e konuşan AKP’li bir yetkiliyse, Çelik’in aksine Erdoğan’ın açıklamalarının seçimlerin erteleneceğinin ilk işareti olduğunu söylemişti.

MHP’liler erteleme istemiyor

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 19 Şubat tarihli yazısında, son bir hafta içinde konuştuğu MHP’nin etkin isimlerinin hemen hepsinden şu cümleyi duyduğunu kaydetmişti: “Anayasanın 78 ve 79’uncu maddeleri net yazılmış; her okuyanın anlayacağı şekilde kaleme alınmış. Bu ortadayken farklı bir arayışın anlamı yok. Seçim ertelemesi söz konusu dahi olamaz.”