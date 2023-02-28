Futbolseverler diyor ki: Deplasmanıma dokunma

Fenerbahçe taraftarına Kayseri yasağına futbolseverlerden itiraz var.
Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinden yükselen “Hükümet istifa” sloganının yol açtığı rahatsızlık sürüyor. Bu bağlamda bu hafta oynanacak Kayserispor maçına Fenerbahçe taraftarının alınmaması kararlaştırılmıştı.
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) hakemi avukat Emin Özkurt, “Hükümet istifa” sloganından dolayı maçların seyircisiz oynanmasının tartışılmasının bile hukuken izah edilemez olduğu görüşünde.
Futbolseverler de Twitter’dan #DeplasmanımaDokunma diye etiket açtı.
Bazı paylaşımlar şöyle:
Ne olmuştu?
Fenerbahçe taraftarının 25 Şubat’taki Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” diye slogan atması gündem olmuştu. 27 Şubat’ta da İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş’ın tribünlerinden “Hükümet istifa” sloganı yükselmişti.
Aynı dakiklarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, attığı tweet’lerde futbol müsabakalarının seyircisiz ya da ‘tedbir alınarak’ oynanmasını istemişti. “Hükümet istifa” sloganı kesilmek bilmeyince MHP lideri Beşiktaş üyeliğinden istifa etmişti.
Kayserispor ve Konyaspor başta olmak birçok kulüp sloganı kınamış ve stadyumda siyaset yapılmaması gerektiğini savunmuştu.
Bugünse Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasına, misafir takım seyircisinin (Fenerbahçe) alınmayacağı açıklanmıştı. Karara ilk itiraz Fenerbahçe kulübünden gelmişti.