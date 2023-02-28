Futbolseverler diyor ki: Deplasmanıma dokunma

Fenerbahçe taraftarına Kayseri yasağına futbolseverlerden itiraz var.

Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinden yükselen “Hükümet istifa” sloganının yol açtığı rahatsızlık sürüyor. Bu bağlamda bu hafta oynanacak Kayserispor maçına Fenerbahçe taraftarının alınmaması kararlaştırılmıştı.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) hakemi avukat Emin Özkurt, “Hükümet istifa” sloganından dolayı maçların seyircisiz oynanmasının tartışılmasının bile hukuken izah edilemez olduğu görüşünde.

Futbolseverler de Twitter’dan #DeplasmanımaDokunma diye etiket açtı.

Bazı paylaşımlar şöyle:

TRİBÜN YOKSA TAKIMDA OLMASIN!



YA HEP BERABER, YA HİÇ!#DeplasmanımaDokunma https://t.co/rbD4USYGQX — OKUL AÇIK (@OkulAcikcom) February 28, 2023

Tribünler politik kararlar ile etki altına alınamaz. Tribünler sadece taraftarlarındır.



Tüm takım taraftarları için:



DEPLASMAN HAKTIR, ENGELLENEMEZ!#DeplasmanımaDokunma pic.twitter.com/1nTsk4JgK1 — Gurbetçi Gençler (@GurbetciGencler) February 28, 2023

Hiçbir gerekçesi olmadan alınan bu kararları kabul etmemiz mümkün değil!#DeplasmanımaDokunma pic.twitter.com/QCSbukfK6d — Haber Kartalı (@HaberKartali) February 28, 2023

Fenerbahçe'ye verilen deplasman yasağı kaldırılmalı, deplasman haktır, engellenmemelidir.



Uğur Dündar gibi amacı 'KONUYU SADECE FENERBAHÇE'YE İNDİRGEMEK' olanlara da tüm tribünler birlik olup geçit vermemelidir.



Verilen yasağın karşısındayız.#DeplasmanımaDokunma pic.twitter.com/EscLLnSEf9 — Forza Cimbom (@forzacimbomtr) February 28, 2023

Bugün Fenerbahçe'ye yarın bize #DeplasmanımaDokunma — Sami Yen Haber (@_samiyenhaber) February 28, 2023

Bu pankart açıldığı gün tribünlere bomboştu o gün Fenerbahçe kulübü bu sloganın arkasında durdu Antifaşist taraftar grupları bizimle dayanışma içinde mücadele etti, Bugün yine hep birlikteyiz! #DeplasmanımaDokunma pic.twitter.com/5298LWYLQL — ✪AMEDSPOR BARİKAT✪ (@amedbarikat21) February 28, 2023

Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasına Fenerbahçe seyircisi alınmayacakmış.

Bu çok yanlış bir karar.

Oldu olacak futbolu da yasaklasınlar!

Ve şampiyonu şimdiden açıklasınlar!.. — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) February 28, 2023

Futbol, spor birleştirir, iyileştirir. Yaraları birlikte saralım diyorsunuz ama icraatte farklı davranıyorsunuz. #DeplasmanımaDokunma — M.Umut Nayir (@UmtNayr) February 28, 2023

Fenerbahçe bu ülkenin üvey evladı değildir! #DeplasmanımaDokunma



pic.twitter.com/UnRJMossMa — Fenerbahçe Taraftar Videoları (@Fenerbahcetvcom) February 28, 2023

Korku dağları bekler!



Ne yapacaklarını şaşırdılar. Kayserispor-Fenerbahçe maçı için taraftara getirilen deplasman yasağıyla mı iktidarınızı koruyacaksınız?



Derhal bu yanlıştan dönün. #DeplasmanımaDokunma — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) February 28, 2023

Taraftar tepkisi AKP hükümeti için iyice paranoyaya dönüştü. Son olarak Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasında Fenerbahçe seyircisi stada alınmayacakmış. Yasaklayarak çözeceğinizi mi sanıyorsunuz?!#DeplasmanımaDokunma #FenerbahceHalktır pic.twitter.com/yQX15QxzYI — Dr. Sinan Oğan (@DrSinanOgan) February 28, 2023

Ne olmuştu?

Fenerbahçe taraftarının 25 Şubat’taki Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” diye slogan atması gündem olmuştu. 27 Şubat’ta da İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş’ın tribünlerinden “Hükümet istifa” sloganı yükselmişti.

Aynı dakiklarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, attığı tweet’lerde futbol müsabakalarının seyircisiz ya da ‘tedbir alınarak’ oynanmasını istemişti. “Hükümet istifa” sloganı kesilmek bilmeyince MHP lideri Beşiktaş üyeliğinden istifa etmişti.

Kayserispor ve Konyaspor başta olmak birçok kulüp sloganı kınamış ve stadyumda siyaset yapılmaması gerektiğini savunmuştu.

Bugünse Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasına, misafir takım seyircisinin (Fenerbahçe) alınmayacağı açıklanmıştı. Karara ilk itiraz Fenerbahçe kulübünden gelmişti.