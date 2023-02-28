Kurum: İstanbul’da 1,5 milyon konutu taşıyacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da bulunan 1,5 milyon riskli konutu taşıyacaklarını söyledi.

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Kurum, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi’nde konuştu.

İstanbul’la ilgili çalışmalara da değinen Kurum, 1,5 milyon konutun taşınacağını belirtti.

Kurum, şunları söyledi: “İstanbul’da dönüşmesi gereken 1,5 milyon bağımsız bölüm var. Bunların acilen dönüşmesi gereken 300 bininin bir an önce dönüştürülmesine ilişkin şu an İstanbul’da sadece bakanlığımızın devam ettiği 94 bin bağımsız bölümden oluşan projelerimiz var. Riskli 1,5 milyon konutu dönüştüreceğimiz iki rezerv alanı var. İstanbul’da şehrin içindeki 1,5 milyon riskli konutu hem Anadolu hem Avrupa yakasında belirlediğimiz iki rezerv alana taşıyacağız.”

Rezerv alan

Kanuna göre rezerv alan, yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, TOKİ veya idarenin talebine bağlı olarak re’sen bakanlıkça belirlenen alanlar olarak tanımlanıyor.