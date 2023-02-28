İYİ Parti’de rahatsızlık: Haberler nereden çıktı anlamadık

ALTAN SANCAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener’in baş başa görüşmesinin basına sızması ve çıkan haberler İYİ Parti’de rahatsızlığa yol açtı. Haberlerde belirtilenin aksine adaylık düğümü çözülmemiş.

Fotoğraf: CHP

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yeniden başlayan ‘kazanacak aday’ tartışmaları sonrası CHP-İYİ Parti ilişkileri gerilmişti.

Akşener, ‘altılı masanın noter olmadığını, kazanacak birinin aday olması gerektiğini’ söylemişti. Kılıçdaroğlu’ysa adaylık iddiasını üstü kapalı ortaya koymaya devam etmişti.

İki lider bu tartışmaların gölgesinde bir kez daha baş başa görüştü. Görüşme sonrası Diken’e bilgi veren iki partinin kurmayları, ortak aday çıkarmak konusunda bir kez daha mutabık kalındığını söylemişti. Ancak bazı haberlerde aday ismi konusunda da anlaşıldığı öne sürülmüştü.

Zorlu: Gerçeği yansıtmıyor

Bugün basına konuşan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’ysa “Dün görüşmeden sonra bazı yayınlarda aday üzerinde mutlak bir anlaşma olduğu ya da bize atfen kullanılan ve asla kabul etmeyeceğimiz ‘pazarlık’ gibi ifadeler, bunların hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

Zorlu’nun işaret ettiği durum, İYİ Parti’de geniş bir çevrede rahatsızlık yarattı.

Görüşme talebinin Kılıçdaroğlu’ndan geldiği, görüşmenin basına sızmasının da İYİ Parti içinde ‘hoş karşılanmadığı’ belirtildi.

Talebin pazar günü iletildiği, Akşener’in birçok kurmayının deprem bölgesinde olması nedeniyle ancak görüşme sonrası tam istişare edebildiği öğrenildi.

Görüşme sonrası haberler

Görüşme sonrası yayımlanan haberler de İYİ Parti tarafından kabul görmedi. Partililer, görüşmede Kılıçdaroğlu’nun adaylığının gündeme gelmediğini söyledi. İki liderin aday isminde değil, adayın ortak olması konusundan uzlaştığı, isimlerin altılı masa toplantısında gündeme geleceği söylendi. 2 Mart’ta da adayın belirlenmesinin ‘mümkün görülmediği’ belirtildi.

‘İsim konuşulmadı’

İYİ Partili yetkililer, Kılıçdaroğlu’nun ismini dillendirmediğini ve Akşener’in de ‘haliyle’ bu konuya girmediğini söyledi. Görüşme sonrası çıkan haberler için “Nereden çıktı anlamadık. Ortak aday evet, isim üzerinde uzlaşı hayır, çünkü isim konuşulmadı” dendi.

Görüşme öncesi ve sonrası çıkan ‘koalisyon pazarlığı’ haberleri de partililerce yalanlandı. Adaylıkla ‘birlikte yönetim’ konusunun pazarlıkla değil istişareyle belirleneceği söylendi.

Partililer, Akşener’in toplantıda CHP’den gelen bazı açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı aktardığını, aday konusunda liderlerin yetkili olarak konuşmasının daha doğru olacağını söylediğini kaydetti.