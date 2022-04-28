Akşam Postası / 28 Nisan 2022

Danıştay savcısı: İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı hukuka aykırı

Danıştay savcısı, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinin ‘hukuka aykırı’ olduğunu açıkladı.

Erdoğan’dan Özgür Özel’e dava

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’i kast ederek “Adı Özgür soyadı ‘çok garip’ olan zatla ilgili manevi tazminat davası açacağız” dedi.

Kaşıkçı kararı sonrası: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan yolcusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un davetlisi olarak Suudi Arabistan’ı ziyaret edecek.

Evinde gençleri ağırlayan Kılıçdaroğlu: Başlıyoruz

Fotoğraf: CHP

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla birlikte, fahiş zamları protesto edip fatura ödemediği için elektrikleri kesilen gençleri misafir etti.

Ankara, hava sahası için Moskova’dan ricacı olmuş

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye hava sahasının Rusya’dan Suriye’ye giden askeri ve sivil uçaklara kapatılması kararının Ankara’nın talebi üzerine alındığını söyledi.

Döviz hesaplarındaki değişim sınırlı, KKM büyüklüğü 782 milyar lirayı gördü

Merkez Bankası verilerine göre döviz mevduatlarında geçen hafta değişim sınırlı. Kur korumalı mevduatta büyüklükse 780 milyar doların üzerine çıktı.

Votka, rakı ve şaraba yeni zam yolda

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Mey-Diageo içki grubuna yeni zamlar geleceğini söyledi.

Başak Demirtaş: Tam 2 bin gün oldu

Başak Demirtaş, eşi HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili mesajında, “Tam 2000 (İKİ BİN!) gün oldu, hapisteler. Haksız, hukuksuz bir şekilde rehin tutuluyorlar” dedi.

Robotaksiler Pekin yollarında

Pekin’de ilk kez sürücüsüz robotaksilere yola çıkıp müşteri taşımak için izin verildi.

Karamollaoğlu, Babacan’ın çıkışını ‘erken’ buldu ama ‘garipsemedi’: Menfi etkisi olmaz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın partisinin kendi ismi ve logosuyla seçime gireceğini açıklamasıyla ilgili “Bu kadar erken bulunmayabilirdi belki ama garipsemiyorum” dedi.

Tabip odası yönetimi, Erdoğan’ın doktoruna soruşturma açtığı için hakim karşısında

İstanbul Tabip Odası yönetimi hakim karşısına çıktı. Hekimler, söz konusu davanın meslek odalarının görevini yapmasını engellemeyi hedeflediğini söyledi.

Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na: Kavgada kaybeder

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında “Vatandaşlık satanlarla kavga edeceğiz” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Kaybeder” yanıtını verdi.

Özdağ, Yavaş için İYİ Parti’nin kapısını çalacakmış

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ‘millet ittifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı göstermemesi halinde İYİ Parti’ye CHP’yle ittifakı bozup Yavaş’ı ortak aday göstermeye çağıracaklarını söyledi.

Oda başkanı Aksu, ‘taksi bulamama’ sorununu çözmek için zam istedi

Fotoğraf: DHA

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’ya üç hafta önceki yüzde 40’lık zam yetmedi, taksiler için yeni zam talep etti. Aksu, “Zam yapılırsa yolcunun şikayeti de ortadan kalkar” dedi.

‘Seks oyuncağı’ davası: Berat Albayrak’ın şikayetiyle Metin Cihan’a yakalama kararı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı eski bakan Berat Albayrak’ın şikayetiyle gazeteci Metin Cihan’a açılan ‘titreşimli yüzük davası’ bugün başladı. Yurt dışında bulunan Cihan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Avrupa Komisyonu: Nüfusun yüzde 80’i Covid’e yakalandı

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği (AB) nüfusunun neredeyse yüzde 80’inin Covid-19’a yakalandığının tahmin edildiğini açıkladı.

Taksim Dayanışması üyesi Erdoğan’la görüşmeyi anlattı: Sanki kriz geçiriyordu

2013’teki Gezi eylemleri sırasında kurulan Taksim Dayanışması inisiyatifinden Cem Tüzün, dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın görüşmeler sırasında ‘kriz geçirdiğini’ söyledi.