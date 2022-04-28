Kaşıkçı kararı sonrası: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan yolcusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un davetlisi olarak Suudi Arabistan’ı ziyaret edecek.

Türkiye, 7 Nisan’da gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili davada yargılamayı durdurarak dosyayı Suudi Arabistan’a devretmişti. Muhalefet adımın Türkiye’nin döviz girdisi yaratma ihtiyacı nedeniyle atıldığını belirterek kararı eleştirmişti. Merkez Bankası’nın görüşmeleri devam eden swap anlaşmaları arasında Suudi Arabistan da yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün ve yarınki ziyareti kapsamında yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.