Oda başkanı Aksu, ‘taksi bulamama’ sorununu çözmek için zam istedi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’ya üç hafta önceki yüzde 40’lık zam yetmedi, taksiler için yeni zam talep etti. Aksu, “Zam yapılırsa yolcunun şikayeti de ortadan kalkar” dedi.

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Nisan başındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretleri yüzde 40 zamlanmıştı.

Toplantıda sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti de 20 liradan 28 liraya çıkartılmıştı.

Aksu, bu zammın yeterli olmadığını, giderlerdeki artış kadar gelirlerine de zam istediklerini belirtti. Yolcu ve şoför arasında yaşanan kavgalarla ilgili de konuşan Aksu, “Gelen şikayet sayısı neredeyse yüzde 1 bile değil. Biz odamıza da yetki verilsin istiyoruz. Taksimetre ücret tarifeleri, indi-bindi tarifesi iyileşirse, istediğimiz oranda zam yapılırsa yolcunun şikayeti de ortadan kalkar. Taksici de gitmemezlik yapmaz” dedi.