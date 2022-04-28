Robotaksiler Pekin yollarında

Pekin’de ilk kez sürücüsüz robotaksilere yola çıkıp müşteri taşımak için izin verildi.

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İnternet üzerinden verilen hizmetler alanında çalışan Baidu ile otonom sürüş startup Pony.ai şirketleri Çin’de ilk kez sürücü koltuğunda insan olmadan yolcu taşıma iznini aldıklarını duyurdu.

Şirketler bir süredir otonom araçlarıyla şehrin bazı bölgelerinde test sürüşü yapıyordu.

Yeni izinle birlikte her iki şirket de direksiyon başında bir sürücünün olmadığı araçlarla Pekin’de 60 kilometrekarelik bir alanda yolcu taşıyabilecek. Yolcular şirketlerin uygulamasını kullanarak taksi çağırabilecek.

Çin’in Şenzen şehrinde 2020 yılı sonunda AutoX isimli şirketin sürücüsüz taksi filosu deneme sürüşüne çıkmaya başlamış ancak hizmet henüz halka açılmamıştı.