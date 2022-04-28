Taksim Dayanışması üyesi Erdoğan’la görüşmeyi anlattı: Sanki kriz geçiriyordu

2013’teki Gezi eylemleri sırasında kurulan Taksim Dayanışması inisiyatifinden Cem Tüzün, dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın görüşmeler sırasında ‘kriz geçirdiğini’ söyledi.

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Dayanışma, Gezi direnişinden bir yıl önce, Taksim projesine karşı olan 200’e yakın parti ve toplum örgütü tarafından kurulmuştu.

Erdoğan, eylemler başladıktan sonra, önce sanatçılarla görüşmüş, sonuç alamayınca 13 Haziran 2013 akşamı, Taksim Dayanışması’nın sekiz üyesi ve bir grup sanatçıyla Çankaya Köşkü’nde toplanmıştı.

Cumhuriyet’ten Barış Terkoğlu’na konuşan Tüzün, dönemi şöyle anlattı: “Başbakan geldi. Gezi’deki eylemcileri şikayet eden, polisin hazırladığı videolarla sunuma başladı. İnsanlar sitemkâr davranışlarda bulundu. Başbakan azarlar tonda konuşuyordu. ‘Biz buraya günlerdir dinlediğimiz konuşmaları dinlemeye gelmedik, taleplerimizi söyleyelim ve çözüm bulalım diye geldik’ dedim. ‘Altı arkadaşımız geldi, kapıda, gelmeyeceklerse ben de çıkıyorum’ dedim, çıktım. Peşimden Mahsun Kırmızıgül geldi, sakinleştirdi. Tekrar altı kişiyle birlikte bizi içeri aldılar.”

“Benden sonra Arzu Çerkezoğlu söz istedi. O konuşurken Erdoğan bir anda sinirlendi. ‘Bana sosyoloji anlatma, ben ne kadar oy alıyorum, senin desteklediğin partiler ne kadar oy alıyor’ dedi. Sinirle ayağa kalktı. O kalkınca herkes de kalktı. Beyza Metin o sırada ‘Bir kadınla böyle konuşamazsınız, haddinizi bilin’ dedi. Erdoğan, bunu Arzu Çerkezoğlu söyledi sandı. Öfkeyle ona döndü. ‘Asıl siz haddinizi bilin’ dedi. Sanki kriz geçiriyordu. Kelimeleri birbirine giriyordu. Sümeyye Erdoğan ve partisindekiler araya girdi, onu götürdüler.”

Mahkeme kararı teklifi olumlu bulunmuş

Tayyip ve kızı Sümeyye Erdoğan dışındakiler bir süre sonra salona döndükten sonra AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik söze girip önerilerini sıralamış: “Biz mahkeme kararını bekleyeceğiz, olumsuz bir karar çıkarsa Topçu Kışlası’ndan vazgeçeceğiz. Tersi çıkarsa da halka sorarız, referandum yaparız.”

‘HAS Parti de bileşendi’

“Erdoğan’dan hükümetin görevi bırakması talebiniz oldu mu” sorusuna “Asla” diyen Tüzün, şunları söyledi: “Taksim Dayanışması içinde siyasi partiler olabilir. Ama Dayanışma siyasi bir organ değil. Dayanışma, sadece kent ve meydanla ilgili meseleleri konuşuyordu. Numan Kurtulmuş’un HAS Partisi de Taksim Dayanışması’nın bileşeniydi. Toplantılara temsilcileri katılıyordu.”

Sonrasında HAS Parti’yi kapatıp AKP’ye katılmaya karar veren Kurtulmuş, Dayanışma’dan çekilmişti. Kurtulmuş, bugün Erdoğan’ın yardımcısı.