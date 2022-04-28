Votka, rakı ve şaraba yeni zam yolda

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Mey-Diageo içki grubuna yeni zamlar geleceğini söyledi.

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Yeni Rakı ve Tekirdağ Rakısı serileri de bu gruba dahil.

Yılbaşındaki ÖTV zammının ardından birçok içki grubuyla beraber Mey-Diageo ürünleri de zamlanmıştı.

Aybaş, kendisine bu gruptan gelen mesajı Twitter’da aktardı. Buna göre bu gruptaki rakı, votka ve viskilerde yüzde 15 ila 20, şaraplarda yüzde 35 ila 40 oranında zam gelecek.

Son zamla birlikte 35’lik Yeni Rakı’nın fiyatı 129 TL, 70’lik Yeni Rakı’nın fiyatı 279 TL olmuştu.