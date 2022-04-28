İletişim Başkanı Altun’un, CHP’li Özel’e açtığı tazminat davasına ret

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında açtığı tazminat davaları reddedildi.

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Cumhuriyet gazetesinde 14 Nisan 2020’de ‘Boğaz’da Kaçak Var’ başlığıyla yayımlanan haberde, Altun’un ‘Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’ndeki Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait araziyi 10 yıllığına kiraladığı ve araziye duvar, yol, şömine ve çardak gibi peyzaj düzenlemesi yaptırdığı’ duyurulmuştu.

Haberde ayrıca, ‘yapıların mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkıldığı’ yazılmıştı.

Özel, haberin yayımlanması üzerine, sosyal medya paylaşımlarıyla Altun’u eleştirmiş, ‘vakıf arazisinin kiralandığını, kanuna aykırı işlem yapıldığını’ söylemişti.

ANKA’dan Sinan Tartanoğlu’nun aktardığına göre Altun’un avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede, Özel’in paylaşımlarıyla ‘kişilik haklarını ihlal ettiği’, Altun’u ‘kaçak yapı inşa etmek ve hukuka aykırı davranmakla itham ettiği’ iddia edilmişti. Altun, Özel’den 150 bin TL tazminat talep etmişti.

Özel, Altun’un iddiaları karşısında İstanbul Anadolu 17’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede “Kullandığı ifadelerle somut bir algı isnadında bulunmamakta, aşağılama kastıyla hareket etmemektedir” dendi.

İstanbul Anadolu 17’nci Asliye Hukuk Mahkemesi, 26 Nisan 2022’de verdiği kararda, Altun’un tazminat talebini reddetti.

Öte yandan, Ankara 36’ncı Asliye Hukuk Mahkemesi de Altun’un, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba hakkında açtığı tazminat davasını 21 Mart’ta reddetmişti.