Evinde gençleri ağırlayan Kılıçdaroğlu: Başlıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla birlikte, fahiş zamları protesto edip fatura ödemediği için elektrikleri kesilen gençleri misafir etti.

Yılbaşında elektriğe yüksek zammın geri alınması için bireysel eylemle 2,5 aydır faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği 21 Nisan’da dağıtım şirketi EnerjiSA ekiplerince kesilmişti.

Kılıçdaroğlu, kendisi gibi elektriği kesik gençlerin ziyaret fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı ve şu notu düştü: ”Gençler ziyaretleri ile Selvi Hanım ve beni mutlu ettiler. Yoksullukla mücadelemizin bundan sonraki adımlarını ilk onlara söylemiş oldum. Başlıyoruz…”