Ankara, hava sahası için Moskova’dan ricacı olmuş

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye hava sahasının Rusya’dan Suriye’ye giden askeri ve sivil uçaklara kapatılması kararının Ankara’nın talebi üzerine alındığını söyledi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Rusya’dan Suriye’ye giden askeri hatta sivil uçaklara hava sahasını kapattık” demişti.

Sputnik’in haberine göre haftalık basın toplantısına çıkan Zaharova’ya bu açıklama da soruldu. Sözcü, “Ankara bir ay önce Moskova’ya başvurarak Suriye’ye uçuş için Türkiye’den geçen rotanın kullanılmamasını talep etti, anlayışla yaklaştık” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle ilgili “Ukrayna’nın bir sitemi bulunuyor mu? Hava sahasını kapatma talepleri devam ediyor mu?” sorusu üzerine şunları söylemişti: “Rusya’nın askeri uçaklarını hatta sivil Suriye’ye giden uçaklarına hava sahasını kapattık. Nisana kadar izinleri vardı. Martta rica ettik. Moskova’ya gidince Lavrov’a söyledim, o da Putin’e söyleyeceğini belirtti. Bir iki gün sonra, ‘Putin’in talimatı var artık uçmayacağız’ dediler. Hem Montrö hem diğer konularda süreci diyalog yoluyla yürütüyoruz. Bir yandan böyle çalışırken, bir yandan da diyalog yoluyla bir çok şeyi kriz yaratmadan çözüyoruz.”