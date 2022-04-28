Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na: Kavgada kaybeder

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında “Vatandaşlık satanlarla kavga edeceğiz” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Kaybeder” yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında önceden hazırladığı metinden farklı bir konuşma yapacağını belirterek doğrudan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenmişti: “Ey saray, sesimi duyuyor musun? Senin beşli çetelerini de düşünüyorum ve yumruklarımı sıkıyorum.”

CHP lideri, “Bu kiralarla, bu enflasyonla, sokaklarımızı mafyaya teslim edenlerle, ülkenin onurunu konsolosluk bahçelerine gömenlerle kavga edeceğiz” demişti.

‘Kılıçdaroğlu kaybeder’

Anayasa Mahkemesi’nden iktidar ortağı AKP’nin eski milletvekillerine, birçok kesimi hedef aldığı sert konuşmalarıyla bilinen Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nu da ‘eleştirdi’: “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sürekli gündemde tutulduğu ortamda çok anlamı olmayan bir konuşma olmuştur. Böyle bir sürece girdiği zaman yumuşatıcı bir iklimi vardır. Şu an Türkiye’de helalleşmeyle başlayan, kavgalaşmayla yola devam etmek istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir kavgada kaybeder. Çünkü kavga tecrübesi yok. Ama bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var.”

‘Seçim takvimi cebimde’

“Seçim takvimini cebimde taşıyorum” diyen Bahçeli, geleneksel matematiksel hesaplarını da ihmal etmedi: “Her günü değerlendiriyoruz. Seçimleri zamanında yapacaksan, 19 Nisan itibariyle değerlendirme yapmışız, bu 425 gün demektir. Bir yıl iki ay demektir.”