Karamollaoğlu, Babacan’ın çıkışını ‘erken’ buldu ama ‘garipsemedi’: Menfi etkisi olmaz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın partisinin kendi ismi ve logosuyla seçime gireceğini açıklamasıyla ilgili “Bu kadar erken bulunmayabilirdi belki ama garipsemiyorum” dedi.

Babacan bu açıklamasıyla milletvekili seçimlerinde ‘ortak liste’ seçeneğine kapıyı kapatırken, DEVA ‘altılı masada’ verdikleri bütün sözlerin arkasında olduklarını, ortak cumhurbaşkanı adayını destekleyeceklerini bildirmişti.

Altılı masada CHP, İYİ Parti, DP, Gelecek, Saadet ve DEVA Partisi bulunuyor.

FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın konuğu olan Karamollaoğlu, “Altılı ittifaka yansıması nasıl olacak” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bunun altılı ittifaka, kendisi de ifade etmiş zaten, herhangi menfi bir etkisi olmaz. Çünkü bu normal bir iş. Burada benim geçmişte yaptığım bir atıftan dolayı bu soruyu soruyorsunuz anladığım kadarıyla. Demiştim ki, ‘Evet, üçlü bir ittifak olabilir.’ Bu bir temennidir. Siyasi partiler bu konuda bugün farklı bir kanaat sergileyebilirler. Seçimlere yakın farklı kanaatler de sergileyebilirler. Her parti elbette kendi amblemiyle seçimlere girmeyi arzu eder. Ama şartlar oluştuğunda bir de bakarsınız ki ittifaklar da oluşur. Yani bu ancak seçim sathı mahalline girildiği zaman ortaya çıkacak bir durumdur. Sayın Babacan’ın böyle bir açıklamada bulunmasını, bu kadar erken bulunmayabilirdi belki ama garipsemiyorum. Çünkü her parti elbette kendi amblemiyle seçime girmeyi arzu eder. Ama şartlar değiştiğinde seçime gidilirken farklı kanaatler de ortaya çıkabilir, farklı ittifaklar oluşabilir. Biz bunu geçmişte yaşadık.”