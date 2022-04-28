‘Seks oyuncağı’ davası: Berat Albayrak’ın şikayetiyle Metin Cihan’a yakalama kararı

CANAN COŞKUN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı eski bakan Berat Albayrak’ın şikayetiyle gazeteci Metin Cihan’a açılan ‘titreşimli yüzük davası’ bugün başladı. Yurt dışında bulunan Cihan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Fotoğraf: Twitter

Albayrak’ın enerji ve tabii kaynaklar bakanı olduğu dönemde kişisel e-posta kutusu hacker grubu Redhack tarafından ele geçirilmişti.

Burada yer alan pek çok konuşma ve belge ortalığa saçılmıştı. Metin Cihan da Albayrak’ın seks oyuncağı alışverişi nedeniyle Twitter üzerinden şöyle yazmıştı: “Berat Albayrak’ın posta kutusu 2016’ta Wikileaks’te yayınlandığı zaman buralar çalkalanıyordu. Neyle? İçerikteki torpil, rüşvet, yolsuzluk falanla değil, titreşimli yüzük alışverişiyle. Biz de az gerizekalı değilmişiz.”

Cihan’a bu paylaşımı nedeniyle ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlamasıyla dava açılmıştı. Cihan’ın üç aydan iki yıla kadar hapsi isteniyor.

İstanbul 36’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Cihan’ın avukatı Özgür Urfa ve Albayrak’ın avukatı katıldı.

Davaya katılma talebinde bulunan Albayrak’ın avukatı Cihan’ın cezalandırılmasını istedi. Cihan’ın avukatı Urfa da müvekkilinin hakkında herhangi bir soruşturma açılmadan yurt dışına çıktığını ve suçlama konusu paylaşımda suç unsuru olmadığını söyledi ve müvekkilinin beraatini talep etti.

Duruşma savcısı da Cihan’ın savunmasının alınması için beklenmesini talep etti. Mahkeme, Cihan hakkında yakalama kararı çıkarttı ve bir sonraki duruşmanın 18 Ekim saat 09:45’te görülmesine karar verdi.