‘Torpil listesi’ çıkmıştı: ‘TÜGVA belgeleri’ soruşturmasında iddianame hazır

Kurucuları arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) ait belgeleri sızdırdığı gerekçesiyle tutuklanan Ramazan Aydoğdu ve belgeleri sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle aranan gazeteci Metin Cihan hakkında, ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ ve ‘sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme, değiştirme’ suçlarından iddianame hazırlandı.

Yurt dışında yaşayan Metin Cihan, ‘eski bir vakıf çalışanı’ndan elde ettiğini söylediği belgeleri 12 Ekim 2021’de Twitter hesabından paylaşmıştı. Soruşturmada bu kişi Ramazan Aydoğdu olarak belirlenmişti. Aydoğdu 24 Kasım 2021’de tutuklanmıştı. Cihan hakkında ise 22 Kasım 2021’de yakalama kararı çıkarılmıştı.

Torpil listelerini gözler önüne seren belgeler TÜGVA yetkilileri tarafından yalanlanmış, ancak “İçerden belgeleri almış bu adam, sızdırmış, yedek yapmış ve şu anda ifşa ediyor” diyen vakıf başkanı Enes Eminoğlu tarafından doğrulanmıştı.

Cihan 7 Kasım 2021’de de ‘İl ve ilçe temsilcileri – inceleme’ başlıklı bir dosya daha paylaşmıştı. Bu belgelere göre vakfın tüm il temsilcileri fişlenmişti.

İddianamede neler var?

İstanbul Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu soruşturmayı tamamladı. İddianamede, TÜGVA ‘mağdur’, Aydoğdu ve Cihan’sa ‘şüpheli’ olarak yer aldı.

İddianameye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü’ne 12 Kasım 2021’de şu ihbar gönderildi: “Sosyal medyada yayımlanan asılsız haberlerin ‘metcihan’ isimli Twitter kullanıcısı olan gazeteciye servis edenlerin il spor müdürlüğünde çalışan Ramazan Aydoğdu isimli şahıs olduğunu ortak arkadaşımızdan duydum. Harddiski de varmış, bilgileri evinde saklıyormuş, gözü gibi bakıyormuş.”

Aydoğdu’nun 19 Kasım 2021’de gözaltına alındığı, evindeki arama sonucunda üç adet cep telefonu, 37 adet usb bellek, üç adet diz üstü bilgisayar, bir adet tablet bilgisayar ve dört adet CD ele geçirildiği aktarılan iddianamede, dijital materyallerin incelenmesinde şüphelinin ‘tugvabelgeleri’ adlarıyla üç mail adresi açtığı, Twitter’da da ‘tugvabelgeleri’ ismiyle hesap açtığının tespit edildiği anlatıldı.

Aydoğdu’nun materyallerinde, TÜGVA’ya ait bilgisayarlardan elde edildiği değerlendirilen vakıf belgelerine ait kısa yolların yer aldığı belirtildi. Bir usb belleğin imajında, ‘metcihan’ isimli Twitter kullanıcısının (Metin Cihan) TÜGVA yönetici ve çalışanlarına ait olduğunu belirttiği Whatsapp sohbetlerine ait orijinal görseller olduğu değerlendirilen ekran resimlerinin yer aldığı da kaydedildi.

Emniyet’in hazırladığı 22 Şubat 2022 tarihli açık kaynak araştırma raporu içeriğinde Cihan tarafından kullanılan ‘metcihan’ rumuzlu Twitter hesabının araştırıldığı, bu kişinin TÜGVA yönetici ve çalışanlarına ait olduğu değerlendirilen belgelere girdiğinin tespit edildiği anlatıldı.

Cihan’ın 12 Ekim 2021 ve 29 Aralık 2021’de isim listelerinin olduğu bir excel görseli paylaştığı anlatılan iddianamede, Aydoğdu’nun kullanıcısı olduğu ‘tugvabelgeleri’ isimli Twitter hesabından da 19 Kasım 2021’de 1 dakika 54 saniyeden oluşan bir video paylaşıldığı belirtildi.

Söz konusu video içeriğine göre şahsın bilgisayar ortamında 2 TB kapasiteli bir diske girdiği ve diskte 11 adet klasörün yer aldığının tespit edildiği kaydedildi.

Aydoğdu’nun, TÜGVA’ya ait bilgisayarlardan elde edilmiş olduğu değerlendirilen vakıf dosyalarına rıza dışında ve hakkı olmaksızın eriştiği, bu dosyaları manipüle edip değiştirerek şüpheli Cihan’a gönderdiği ifade edildi.

Suç ve ceza…

Aydoğdu’nun, zincirleme şekilde ‘bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme vb’ suçundan dokuz aydan dört yıl altı aya ve zincirleme şekilde ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçundan da üç yıldan altı yıla olmak üzere toplam üç yıl dokuz aydan 10 yıl altı aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Cihan’ınsa zincirleme şekilde ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçundan üç yıldan altı yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.