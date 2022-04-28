Döviz hesaplarındaki değişim sınırlı, KKM büyüklüğü 782 milyar lirayı gördü

Merkez Bankası verilerine göre döviz mevduatlarında geçen hafta değişim sınırlı. Kur korumalı mevduatta büyüklükse 780 milyar doların üzerine çıktı.

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Geçen hafta pariden artırılmış olarak gerçek kişilerde yani vatandaşlarda 144 milyon dolar düşüş var.

Tüzeller yani şirketler de 29 milyon dolar döviz bozdu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı mevduatta toplam büyüklük geçen hafta 756,6 milyar liradan 782 milyar liraya çıktı.

Aynı haftada mevduatın toplam büyüklüğüyse 6 trilyon 67,6 milyar liradan 6 trilyon 112,7 milyar liraya yükseldi.

AKP hükümeti, dolar/TL’nin 18’i aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralık günü ‘dolarizasyonu kırmak‘ adına KKM’yi devreye almıştı. Sistem, dövizdeki yükseliş durumunda KKM’lerde TL tutan katılımcılara farkın devlet tarafından ödenmesini esas alıyor.

Katılımcılar ayrıca TL mevduatları için MB’nin yüzde 14’lük politika faizinin üç puan üstüne kadar da faiz getirisi elde edebiliyor.

Sistem, Türkiye’nin hazineye ağır yük getireceği ve yoksuldan zengine servet transferi yaratacağı gerekçesiyle eleştiriliyor.