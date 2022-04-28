Avrupa Komisyonu: Nüfusun yüzde 80’i Covid’e yakalandı

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği (AB) nüfusunun neredeyse yüzde 80’inin Covid-19’a yakalandığının tahmin edildiğini açıkladı.

Fotoğraf: Euronews

AB Sağlık Komiseri Stella Kyriakides düzenlediği basın toplantısında, “Şu ana kadar AB nüfusunun yüzde 60 ila 80’inin Covid olduğu tahmin ediliyor” dedi.

Euronews’ün haberine göre, daha hafif bir hastalık dönemine girildiğinin altını çizen birliğin yürütme organı, üye ülkelerin aşılamada önceliği çocuklara vermesi gerektiğini ve antiviral ilaçların geliştirilmesi gerekliliğinin altını çizdi.

AB halk sağlığı ajansı, bildirilen vakaların şu ana kadar Avrupa nüfusunun yaklaşık yüzde 30’unu kapsadığını, ancak bildirilmeyen enfeksiyonlar eklenirse, vakaların 350 milyona, yani Avrupa nüfusunun yaklaşık yüzde 77’sine kadar çıkabileceğini söyledi.

Avrupa Komisyonu geçen salı günü, pandemide acil durum sonrası safhaya geçildiğini ve artık genel yerine hedefe yönelik testler yapılmasını, Covid-19 vakalarının takibinin de örnekleme bazlı gripler gibi yapılmasını tavsiye etmişti.