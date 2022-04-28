Özdağ, Yavaş için İYİ Parti’nin kapısını çalacakmış

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ‘millet ittifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı göstermemesi halinde İYİ Parti’ye CHP’yle ittifakı bozup Yavaş’ı ortak aday göstermeye çağıracaklarını söyledi.

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Özdağ kurucuları arasında bulunduğu İYİ Parti’den 4 Mart 2021’de istifa ettiğini duyurmuş, partinin kuruluş amacından uzaklaştığını, Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin tasfiye edildiğini ileri sürmüş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, kendisinin parti içindeki ‘FETÖ’yle mücadelesinden rahatsız olduğunu söylemişti.

Özdağ yaklaşık altı ay sonra Zafer Partisi’ni kurmuştu.

Özdağ, Nisan 2022 başında partisinin CHP’li Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı gösterdiğini söylemiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu olunca akla CHP’li bir ismin gelmesini ‘memnuniyet verici’ bulmuştu.

Yavaş’sa, Özdağ’ın çıkışından ‘rahatsız olduğunu’ söylemiş “Benimle görüşülmemiş. Bana sorulmamış. Benim fikrim alınmamış. Ben ‘Adayım’ dememişim. ‘Aday değilim’ diyorum üstelik. Buna rağmen Özdağ’ın kendi amacı doğrultusunda yaptığı bir hareket bu” demişti.

Özdağ ise Yavaş’ın “Hayır” demesine rağmen söylemlerine devam etmiş, altılı ittifak aday göstermezse “Sayın Yavaş’a Zafer Partisi olarak teklif götüreceğiz” demişti.

Akşener’e ‘ittifak’ çağrısı

Cumhuriyet’ten Mustafa Büyüksipahi’nin sorularını yanıtlayan Özdağ şunları dedi: “Biz Zafer Partisi olarak Mansur beyin aday olması konusunda ısrar gösteriyoruz. CHP aday göstermezse biz Mansur beye teklif götürürüz. Kemal beye sesleniyorum; siz aday olup lütfen Erdoğan’a can suyu vermeyin. Biz Zafer Partisi olarak Akşener’in ‘millet ittifakı’ndan ayrılarak bizimle beraber Mansur Yavaş’ı desteklemesini talep ediyoruz. İYİ Parti’nin de Mansur beyi desteklediğini biliyorum.”

Yaklaşık iki hafta önce CNN TÜRK’ten Ahmet Hakan’a konuşan Özdağ, ‘altılı masa’yı ‘cumhurbaşkanlığı sistemini aşmayı değil Türkiye Cumhuriyeti’ni aşmayı hedeflemekle’ suçlamıştı.

Özdağ, 24 Mart’ta Akşener’in grup toplantısındaki ifadelerine yanıt olarak şunları demişti: “Zafer Partisi, İYİ Parti gibi Türkiye Cumhuriyeti’ne, Atatürk’e, 1924 Anayasası’na ve 1921 Anayasası’na saldırıp, HDP-PKK ile DEVA Partisi ile Gelecek Partisi ile özetle hürriyet ve ihtilaf geleneği ile bir araya gelip imza atacak bir parti değildir. Ortaçağ kafasına sahip olanlar FETÖ gibi terör örgütleri ile utanmadan Türk milliyetçiliğine karşı işbirliği yapabilenlerdir.”