Boğaziçi’nde danışman kendi çalıp kendi oynuyor: Yapay zeka enstitüsü ‘kurmuş’

AYŞEGÜL KASAP

Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘kayyım’ rektör Prof. Dr. Naci İnci’nin danışmanı Yahya Bayraktarlı kendini Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü’nün kurucu müdürü ilan etti. Ama Bayraktarlı’nın LinkedIn’deki profilini okuyanlar dışından bundan kimsenin haberi yok.

Fotoğraf: Saype

Üniversite ve enstitünün sitesinde bu bilgi yer almazken, yetkililer ve akademisyenler de bundan haberdar değil. ‘Atandı mı, atandıysa kim atadı, neye göre atandı’ soruları yanıtsız kaldı.

Enstitü, Cumhrubaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geceyarısı kararıyla geçen aralıkta kurulmuş, üniversitedeki akademisyenler kararı Resmi Gazete’de yayımlanınca öğrenebilmişti.

Bilgisayar müdendisliği bölümü hocaları üniversitede böyle bir ihtiyacın olmadığını belirterek, girişimin kadrolaşma amacı taşıdığını söylemişti.

‘Kurucu’ ekip proje yürütüyormuş

Görsel: Linkedin / Bayraktarlı kendisi için Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü’nün Kurucu Müdürü dedi

Boğaziçi’nden inşaat mühendisliği diploması bulunan Bayraktarlı’nın veri bilimi ve yapay zeka üzerine çalışması bulunmuyor.

Bayraktarlı’nın LindkedIn profilinde ‘deneyim’ kısmına eklediği bilgilere göre kendisi, enstitünün kuruluş aşamasındaki işleri görmek için kurulan bir ekibi yönetiyor. Buna göre, proje ekibi işini tamamlayınca Bayraktarlı yönetimi başka bir müdüre devredecek. Eğitim, hukuk, finans ve iletişim alanından uzmanların oluşturduğu ‘kurucu’ ekipse dağılacak.

Aynı zamanda CEO

Bayraktarlı aynı zamanda ‘vergi cenneti’ olarak bilinen Jersey Adaları’nda kurulu EUAS International ICC adlı bir şirketin de eski CEO’su. Şirkete ilişkin veriler 2020’deki Sayıştay raporlarına da yansımış, şirketin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Elektrik Üretim A.Ş.’ye personel sağladığı belirtilmişti. Bayraktarlı şu an bu şirkette başdanışmanlık yaptığını da LinkedIn profiline eklemiş.

Boğaziçi’nin enstitüye ihtiyacı yok

Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi, TÜBİTAK’ın raporlarına göre veri bilimi ve yapay zekada Türkiye’nin en donanımlı ve en önde gelen üniversitelerinden. Bünyesinde zaten bu alanda açılmış 100’den fazla ders bulunuyor.

Üniversite bünyesinde bu alanda çalışan 72 öğretim üyesinin,

Tamamlanmış 545, devam eden 48 ulusal ve uluslararası araştırma projesi,

Bu projelerle üniversiteye getirdiği 81,2 milyon TL proje bütçesi,

1000’e yakın makale, 1000’den çok bildiri, 10 bine yakın atıf,

Tamamlanan ve devam eden 1000’den çok tez,

Kitap, patent, şirket gibi pek çok araştırma çıktısı,

Uluslararası kuruluşlarda yöneticilik, üyelik deneyimi ve ortak yayınları var.

‘Amacı başka’

Bilgisayar mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Lale Akarun, Boğaziçi’nin Türkiye’de yapay zeka ve veri bilimi alanında en ileri birikime sahip olduğunu, aynı konuda bir enstitünün kurulmasının kaynakları israf edeceğini söyledi.

Akarun şöyle devam etti: “Dışarıdan gelen akademisyenlerle mükerrer birim kurulması, amacın başka olduğunu düşündürüyor. Üniversitemizde böyle bir birikim varken, bir inşaat mühendisinin bu enstitüyü kurdum demesi trajikomik.

Doğrusu, dışarıdan, inşaat mühendisliği, biyomedikal gibi başka alanlardan kişiler getirerek bir enstitü kurmak değil, kurumun bu başarıyı göstermiş birimlerine danışarak, onların ihtiyaçlarını gidererek daha ileriye gitmelerini sağlamaktır.”