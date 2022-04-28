Başak Demirtaş: Tam 2 bin gün oldu

Başak Demirtaş, eşi HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili mesajında, “Tam 2000 (İKİ BİN!) gün oldu, hapisteler. Haksız, hukuksuz bir şekilde rehin tutuluyorlar” dedi.

Fotoğraf: Twitter

Selahattin Demirtaş, Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. Başak Demirtaş, 2 bin günü bulan tutukluluğa Twitter’dan mesaj atarak dikkat çekti: “Tam 2000 (İKİ BİN!) gün oldu, hapisteler. Haksız, hukuksuz bir şekilde rehin tutuluyorlar. Dik duruşunuz yarınlarımızı aydınlatıyor. İki bin defa aşk olsun, iki bin defa selam olsun size.”

Başak Demirtaş, mesajında HDP’li eski vekiller Figen Yüksekdağ, Sabahat Tuncel, Gültan Kışanak, İdris Baluken, Gülser Yıldırım, Aysel Tuğluk ve eski Van belediye başkanı Bekir Kaya’nın fotoğraflarına da yer verdi.