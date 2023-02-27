Akşam Postası / 27 Şubat 2023

Erdoğan ilk günler için helallik istedi
Adıyaman’a giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremin ilk günlerinde istedikleri çalışmaları yapamadıklarını belirterek ‘helallik’ istedi.
Erdoğan helallik istedi, pek veren çıkmadı
Erdoğan ve Bahçeli’den Kızılay başkanıyla ‘Yanındayız’ fotoğrafı
Malatya’da 5,6 büyüklüğünde deprem: Bir ölü, 69 yaralı var
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 29 bina yıkıldı, bir kişi hayatını kaybetti, 69 yaralı var.
Ağır hasarlı fabrikaya sokulan işçiler depreme yakalandı: Bir ölü, dört yaralı
Adıyaman’da 5 büyüklüğünde deprem
Ahbap çadır için KDV ödemiş: Kızılay konserve de satmış
Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent, Kızılay çadırları için KDV ödediklerini söyledi. Kızılay, Ahbap’a konserve de satmış.
Kızılay başkanı: Gıdayı biz değil şirketimiz sattı
Kızılay, depremin dördüncü gününde ‘yatırım’ planı açıklamış
Reuters, Erdoğan sonrasını yazmaya başladı
Reuters haber ajansı, muhalefetin iktidara gelmesi durumunda ekonomi, dış politika ve iklim alanlarında nelerle karşılaşabileceğini derledi.
YSK heyeti deprem bölgesine gidiyor
Seçimler için geri sayım başladı. Deprem bölgesinde nasıl seçim yapılacağı ise merak konusu. Yüksek Seçim Kurulu heyeti, inceleme yapmak üzere bugün bölgeye gidecek. Bölgedeki seçmenin durumu ve seçim güvenliği raporlaştırılacak.
11 şehirde ağır hasarlı bina sayısı 144 bin 595
Deprem bölgesindeki 11 şehirde ağır hasarlı bina sayısı güncellendi: 144 bin 595.
Meksikalı kurtarma ekibi soyulmuş, ölümle tehdit edilmiş
Türkiye’ye Meksika’dan gelen arama kurtarma ekibi, hırsızlığa uğradıklarını ve ölümle tehdit edildiklerini açıkladı.
İmar affı yasağı için anayasal düzenleme geliyor
Adalet Bakanlığı, AKP’nin getirdiği ve sıkça propaganda amaçlı kullandığı imar affının engellenmesi için anayasal düzenleme hazırlıyor.
Varlık Fonu, borsaya 1 milyar dolar yatıracak
Türkiye Varlık Fonu, deprem sonrası kayıp yaşayan Borsa İstanbul’u desteklemek için piyasaya 1 milyar dolar aktarmayı planlıyor. Rakamın artabileceği belirtildi.
İstanbul’daki kasaplar kepenk indirmeye hazırlanıyor
İstanbul’daki kasaplar, deprem bahane edilerek karkas et fiyatına haftada iki kez zam yapıldığı gerekçesiyle kepenk indirmeye hazırlanıyor.