Akşam Postası / 27 Şubat 2023

Erdoğan ilk günler için helallik istedi

Adıyaman’a giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremin ilk günlerinde istedikleri çalışmaları yapamadıklarını belirterek ‘helallik’ istedi.

Malatya’da 5,6 büyüklüğünde deprem: Bir ölü, 69 yaralı var

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 29 bina yıkıldı, bir kişi hayatını kaybetti, 69 yaralı var.

Ahbap çadır için KDV ödemiş: Kızılay konserve de satmış

Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent, Kızılay çadırları için KDV ödediklerini söyledi. Kızılay, Ahbap’a konserve de satmış.

Reuters, Erdoğan sonrasını yazmaya başladı

Reuters haber ajansı, muhalefetin iktidara gelmesi durumunda ekonomi, dış politika ve iklim alanlarında nelerle karşılaşabileceğini derledi.

YSK heyeti deprem bölgesine gidiyor

Seçimler için geri sayım başladı. Deprem bölgesinde nasıl seçim yapılacağı ise merak konusu. Yüksek Seçim Kurulu heyeti, inceleme yapmak üzere bugün bölgeye gidecek. Bölgedeki seçmenin durumu ve seçim güvenliği raporlaştırılacak.

11 şehirde ağır hasarlı bina sayısı 144 bin 595

Deprem bölgesindeki 11 şehirde ağır hasarlı bina sayısı güncellendi: 144 bin 595.

Meksikalı kurtarma ekibi soyulmuş, ölümle tehdit edilmiş

Türkiye’ye Meksika’dan gelen arama kurtarma ekibi, hırsızlığa uğradıklarını ve ölümle tehdit edildiklerini açıkladı.

İmar affı yasağı için anayasal düzenleme geliyor

Adalet Bakanlığı, AKP’nin getirdiği ve sıkça propaganda amaçlı kullandığı imar affının engellenmesi için anayasal düzenleme hazırlıyor.

Varlık Fonu, borsaya 1 milyar dolar yatıracak

Türkiye Varlık Fonu, deprem sonrası kayıp yaşayan Borsa İstanbul’u desteklemek için piyasaya 1 milyar dolar aktarmayı planlıyor. Rakamın artabileceği belirtildi.

İstanbul’daki kasaplar kepenk indirmeye hazırlanıyor

İstanbul’daki kasaplar, deprem bahane edilerek karkas et fiyatına haftada iki kez zam yapıldığı gerekçesiyle kepenk indirmeye hazırlanıyor.