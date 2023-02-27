Malatya’da 5,6 büyüklüğünde deprem

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na göre (AFAD) depremin derinliği 6,96 kilometre.
Kandilli Rasathanesi’ne göreyse depremin büyüklüğü 5.
Malatya 6 Şubat’taki Kahramanmaraş depremlerinde sarsılan şehirlerden biri.
Kentte yıkılan bina sayısı 3 bin 899. 23 bin 968 ağır hasarlı, 2 bin 247 orta hasarlı bina var. Acil yıkılacak bina sayısı ise 372.
Seviyeler
İnşaat Mühendisleri Odası’na (İMO) göre hasar seviyeleri şöyle:
- Ağır hasarlı bina: Onarımı ve tekrar kullanımı mümkün değil. Hemen boşaltılarak yıkılmalı.
- Orta hasarlı bina: Güçlendirme lazım. Yoksa kullanılamaz. Girilmemesi gerekiyor.
- Az hasarlı bina: Taşıyıcı sistemi hasar görmemiş ancak taşıyıcı olmayan duvarları hasarlı (çatlak, sıva çatlağı, boya/kaplama dökülmesi gibi). İsteyen geri dönebiliyor.