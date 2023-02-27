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Yaramazlara biraz batar!

11 şehirde ağır hasarlı bina sayısı 144 bin 595

Deprem bölgesindeki 11 şehirde ağır hasarlı bina sayısı güncellendi: 144 bin 595.

Fotoğraf: AA

Ağır hasarları binaların yıkılması gerekiyor. İnşaat Mühendisleri Odası’na (İMO) göre hasar seviyeleri şöyle:


  • Ağır hasarlı bina: Onarımı ve tekrar kullanımı mümkün değil. Hemen boşaltılarak yıkılmalı.
  • Orta hasarlı bina: Güçlendirme lazım. Yoksa kullanılamaz. Girilmemesi gerekiyor.
  • Az hasarlı bina: Taşıyıcı sistemi hasar görmemiş ancak taşıyıcı olmayan duvarları hasarlı (çatlak, sıva çatlağı, boya/kaplama dökülmesi gibi). İsteyen geri dönebiliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan AA’ya şu bilgileri verdi:

* Afet bölgesi ilan edilen 11 il ve afet bölgesi ilan edilmeyen ama talep gelen altı ilde hasar tespit çalışmaları sürüyor.

* 11 ilde toplamda 1 milyon 430 bin 363 bina incelendi. Bunların bağımsız bölüm olarak karşılığı ise 4 milyon 874 bin 588. Bunun içerisinde ticaret, konut, bina bazlı hepsi bulunuyor.

* Hasar tespitinde yüzde 84 seviyesine ulaşıldığını aktardı.

* Bölgede 420 bin bağımsız bölüme karşılık 144 bin 595 bina ağır hasarlı. Orta hasarlı 34 bin 747 bina tespit ettik.

* Kilis’te çalışmalar tamamlandı. Gaziantep’in de büyük bir bölümünde çalışmalar tamamlandı. Bir haftaya yakın bir sürede kesin hasar tespit çalışmalarını 11 ilde tamamlayabileceğimizi öngörüyoruz.

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