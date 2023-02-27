11 şehirde ağır hasarlı bina sayısı 144 bin 595

Deprem bölgesindeki 11 şehirde ağır hasarlı bina sayısı güncellendi: 144 bin 595.
Ağır hasarları binaların yıkılması gerekiyor. İnşaat Mühendisleri Odası’na (İMO) göre hasar seviyeleri şöyle:
- Ağır hasarlı bina: Onarımı ve tekrar kullanımı mümkün değil. Hemen boşaltılarak yıkılmalı.
- Orta hasarlı bina: Güçlendirme lazım. Yoksa kullanılamaz. Girilmemesi gerekiyor.
- Az hasarlı bina: Taşıyıcı sistemi hasar görmemiş ancak taşıyıcı olmayan duvarları hasarlı (çatlak, sıva çatlağı, boya/kaplama dökülmesi gibi). İsteyen geri dönebiliyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan AA’ya şu bilgileri verdi:
* Afet bölgesi ilan edilen 11 il ve afet bölgesi ilan edilmeyen ama talep gelen altı ilde hasar tespit çalışmaları sürüyor.
* 11 ilde toplamda 1 milyon 430 bin 363 bina incelendi. Bunların bağımsız bölüm olarak karşılığı ise 4 milyon 874 bin 588. Bunun içerisinde ticaret, konut, bina bazlı hepsi bulunuyor.
* Hasar tespitinde yüzde 84 seviyesine ulaşıldığını aktardı.
* Bölgede 420 bin bağımsız bölüme karşılık 144 bin 595 bina ağır hasarlı. Orta hasarlı 34 bin 747 bina tespit ettik.
* Kilis’te çalışmalar tamamlandı. Gaziantep’in de büyük bir bölümünde çalışmalar tamamlandı. Bir haftaya yakın bir sürede kesin hasar tespit çalışmalarını 11 ilde tamamlayabileceğimizi öngörüyoruz.