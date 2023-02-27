Dünya Bankası, depremin maddi zararını 34,2 milyar dolar olarak hesapladı

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez’e göre Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülkeye maddi zararı yaklaşık 34,2 milyar dolar (645 milyar 884 milyon 100 bin TL)

Fotoğraf: AA

Resmi verilere göre 44 bin 374 kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin, ülke ekonomisi üzerinde yaratacağı etkiye ilişkin hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Bloomberg HT’den Zeynep Bayar’a konuk olan Lopez, Küresel Hızlı Afet Sonrası Hasar Tahmini (GRADE) raporu hakkında detay verdi.

Araştırmada deprem sonrası altyapı, özel sektör ve kamu binalarının gördüğü hasarın ölçüldüğünü belirten Lopez, depremlerin Türkiye’nin 2021 Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’sının (GSYH) yüzde 4’üne karşılık gelen yaklaşık 34,2 milyar dolarlık fiziksel hasara yol açtığını açıkladı.

Daha da yükselebilir

Raporda, devam eden artçı şokların zaman içinde bu hasar tahminini daha da yukarı çıkarabileceği belirtildi.

Deprem bölgesinin aynı zamanda Türkiye’de yoksulluk oranının en yüksek olduğu illerden bazılarını içerdiği vurgulanan raporda, bölgenin Türkiye’deki toplam Suriyeli mülteci nüfusunun neredeyse yüzde 50’sini oluşturduğu ve 1,7 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığı aktarıldı.

Raporda ayrıca, binaların orta ila ağır derecede hasar görmesi veya tamamen çökmesi nedeniyle 1,25 milyon insanın geçici olarak evsiz kaldığının tahmin edildiği belirtildi.