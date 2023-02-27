Depremin 22’nci gününde Hatay: Hala temiz su yok, tuvalet ve barınma yetersiz

AYŞEGÜL KASAP

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin en çok vurduğu illerden biri Hatay oldu.

Türk Tabipler Birliği İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten Hatay’da son durumu Diken’e anlattı: “Devletin varlığı özel harekat timleri ve askerden ibaret. Temiz su henüz sağlanmamış. Elektrikler çoğu yerde yok. Tuvalet sorunu çözülmemiş. Sağlık hizmetlerini verecek kamu sağlık birimi yok. Hastanelere girilemiyor. Gönüllü veya görevlendirmeler henüz daha rayına oturmamış.”

Fotoğraf: AA

6 Şubat’taki çifte deprem 11 ili vurmuştu. 20 Şubat’ta Hatay merkezli 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlerse kent ve çevresi bir kez daha etkilenmiş, ağır hasarlı olan binalar yıkılmıştı. Depremin ilk günleri birçok enkaza arama kurtarma ekipleri ulaştırılamamıştı. Son verilere göre depremlerde 44 bin 374 kişi hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Adıyaman’da yaptığı konuşmada “Maalesef ilk birkaç gün arzu ettiğimiz ekinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden ilk günler için helallik istiyorum” demişti.

Depremin üzerinden 22 gün geçti ancak hala eksikliklerin birçoğu giderilemedi.

Koordinasyon yok

TTB İkinci Başkanı Ökten Hatay’ın bu illerin başında geldiğini söyledi.

Bazı bölgelerde ihtiyaç fazlası ekipler varken bazı bölgelerde hiçbir sağlık ekibi olmadığının altını çizen Ökten şöyle devam etti: “Sağlık hizmeti TTB ve Hatay Tabip Odası tarafından ülkenin dört bir yanından gelen gönüllü hekimler üzerinden götürülüyor. Antakya da şu an sadece İtalyan hastanesi var. Amerikalılar çadır hastaneyi Türklere bırakacaklar ve yanındaki alana 100 yataklı donanımlı hastane yapacaklar.”

Tuvalet atıkları Asi Nehri’ne akıyor

Tüm bunların yanında çevre kirliliğine neden olabilecek adımlar da atılıyor. TTB başkanının aktardığına göre AFAD tuvaleti Asi Nehri’nin üzerine koymuş. Tüm atıklar bu nedenle nehre boşalıyor.

Fotoğraf: Ali İhsan Ökten

Temiz su yok, tuvalet ve barınma yetersiz

Hatay ve diğer deprem illeri arasındaki farkları da şu ifadelerle anlattı Ökten: “Diğer illerde her türlü yardımlar varken, Hatay’da devletin varlığı sadece özel harekat ve askeriyenin varlığıyla belirgin. Hatay’da enkazlar olduğu gibi duruyor, temiz su yok, elektrik bazı yerlerde, tuvalet ve barınma yetersiz.“

Diğer illerde bu sorunlar kısmen de olsa çözülmüş. Hatay’da sağlık hizmeti verecek kamu kurumu Dörtyol hastanesi haricinde yok. Hatay dayanışmayla eksiklikleri gidermeye çalışıyor, direniyor. Özellikle Hatay ve diğer iller arasında devletin bakışı açısından ciddi fark var.”