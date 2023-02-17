TRT’den ‘tuhaf’ Hatay paylaşımı: Bir zamanlar devletti

TRT, Anadolu Ajansı’nın Hatay şehrinin depremden önceki ve sonraki görüntülerini derlediği videosunu ‘Bir zamanlar devletti’ diye paylaştı.

Anadolu Ajansı bugün abonelerine, depremden en çok etkilenen şehirlerden Hatay’ın afetin öncesi ve sonrası görüntülerinden derlediği bir video servis etti.

Kentin en işlek caddelerinde havadan çekilen görüntüler, yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü kentin tarihine de ışık tutan görüntüler, TRT Haber’in sosyal medya hesaplarından ‘Bir zamanlar devletti’ notuyla paylaştı.

‘Ne denmek istediği tam olarak anlaşılmayan’ not TRT Haber’in önce Twitter sonra Instagram hesabından silindi.

Hatay’ın merkez Antakya ilçesindeki Cumhuriyet ve Künefeciler meydanlarında çok sayıda bina yıkıldı. Hatay’ın genelinde çok sayıda insanın ölümüne neden olan depremler, Asi Nehri çevresi ve Atatürk Caddesi’ndeki ev ve işyerlerini de enkaza çevirdi.

Fransız mimar Leon Benju tarafından 1927 yılında Köprübaşı olarak anılan meydanda inşa edilen ve 1938’den Hatay Devleti’nin Türkiye’ye katıldığı 29 Haziran 1939’a kadar meclis binası olarak hizmet veren yapı da depremlerde yerle bir oldu.

Antakya’nın 638’de Müslüman Arapların eline geçtiği dönemde inşa edilen, avlusunda Hazreti İsa’nın üç elçisinin mezarı bulunması nedeniyle Müslümanlar için olduğu kadar Hristiyanlar için de önemli merkezler arasındaki hoşgörü, kardeşlik ve huzurun sembolü Anadolu’nun ilk camilerinden Habib-i Neccar Camisi de depremin meydana getirdiği etkiyle tamamen yıkıldı.

Anadolu Ajansı’nın Hatay’ın deprem öncesi ve sonrasındaki görüntülerinden derlediği videodan bir bölüm

Tarihi eski, kültürü zengin

Hatay Türkiye’nin en önemli eski yerleşim yerlerinden biri. Arkeolojik araştırmalar tarihinin milattan önce 100 bin ila 40 bin yıl öncesine kadar uzandığını gösteriyor.

1516’da Yavuz Sultan Selim tarafından fethedildi ve 1918’e kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun hakimiyetinde kaldı.

2 Eylül 1938’de kurulan bağımsız Hatay Cumhuriyeti 29 Haziran 1939 günü Türkiye topraklarına katıldı.