Hatay’da peş peşe iki deprem

Hatay’da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi.

Fotoğraf: Reuters

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerin ardından artçı depremler sürerken bölge bu kez da Hatay merkezli iki depremle sarsıldı.

Kandilli Rasathanesi depremi 20:04’te 7,7 kilometre derinlikte Samandağ merkezli olarak ölçtü. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı da depremi 6,4 şiddetinde ölçü fakat merkez üssünü Defne ilçesi olarak verdi.

AFAD aynı zamanda 20:07’de Samandağ merkezli 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydetti. Kandilli aynı depremi yine Samandağ merkezli ancak 3,6 büyüklüğünde ölçtü.

AFAD, deniz seviyesinin 50 cm kadar yükselebileceğini bildirdi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi de tsunami uyarısı yayınladı. Tedbir amaçlı uyarı bir süre sonra kaldırıldı.

Twitter, 6 Şubat depremlerinin ilk günü gibi yardım çağrılarıyla doldu.

Canlı blog:

21:54 NTV yayınında konuşan Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel: “Elektrikler kesik. Kahramanmaraş depreminden çok daha fazla hissettik. Konteynerdeyiz, koordine etmeye çalışıyoruz. Enkaz altında kalanlar var. İhbar geliyor, ekipler müdahale etmeye çalışıyorlar. Vatandaşlara acil çadır istiyorum.”

21:53 AFAD, Twitter’dan tsunami uyarısının kaldırıldığını bildirdi: “Hatay merkezli meydana gelen depremlerin ardından @Kandilli_info uyarısı üzerine tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı @Kandilli_info ile yapılan değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır.”

Fotoğraf: Reuters

21:50 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Şu ana kadar 28 ihbar, sekiz yaralı var. Kandilli’nin tsunami uyarısı iki saatlik prosedürel bir uyarıydı, uyarı kaldırıldı.

21:50 Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Hatay merkezli depremlerde kentte herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını bildirdi.

21:49 NTV yayınında konuşan Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz: “Bölgede yıkım var. Ekiplerimiz çalışıyor.”

21:43 Antalya Valiliği de deniz seviyesinin yükselme ihtimaline karşı yurttaşları uyardı: “Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur.”

21:39 Sanatçı Haluk Levent, Şehit Murat Apaydın caddesinde yıkılan bir binaya ekiplerin müdahale ettiğini duyurdu.

Şehit Murat Apaydın caddesinde yıkılan bina.@AFADBaskanlik ekipleri müdahale ediyorlar. pic.twitter.com/YpFYETjm77 — Haluk Levent (@haluklevent) February 20, 2023

21:31 MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı depreme canlı yayında yakalandı.

21:29 AA’nın aktardığına göre İskenderun Devlet Hastanesi tahliye ediliyor.

21:28 Reuters foto muhabiri Ümit Bektaş, tsunami uyarısı üzerine Samandağ’da çektiği deniz kıyısına kurulan çadır fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı: “Samandağ’da çektiğim kamp görseliyle AA tweet’ini yan yana koyuyor ve yorum yapmıyorum :(“

Samandag’da cektigim kamp gorseliyle AA tweetini yanyana koyuyor ve yorum yapmiyorum 🙁 pic.twitter.com/DDxUxlACtt — Umit Bektas (@bektasumit) February 20, 2023

21:20 NTV yayınında konuşan Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş: “Enkaz altında kalanlar var. Arkadaşlarımız sahada çalışıyor.”

21:12 Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, Twitter’dan depremlerin artçı olmadığını yazdı: “Antakya- Samandağ arasındaki fay biriken gerilme yüzünden kırıldı. Bağımsız ve tetiklenmiş bir deprem.”

TV100 programcısı Candaş Tolga Işık’sa Prof. Dr. Celal Şengör’le konuştuğunu, depremlerin artçı olduğunu söylediğin yazdı: “Az önce Celal Şengör’le konuştum, ‘Arka arkaya gerçekleşen bu dört deprem (6,4-5,8-5,2-5,2) olağan, beklenen artçı sarsıntılar…’ dedi.”

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da şunları dedi: “Hatay’daki M6,4 ile M5,8’lık depremlerin her ikisi de Ölü Deniz kırığı üzerinde oluştu. Doğu Anadolu ile Ölü Deniz kırıkları kudurdu. Herkes kontainer evlerle arabalarında, çadırlarda yatsın. Bu tür artçı depremler ne yazık ki olmayı sürdürecek.”

21:03 Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, tsunami uyarısı yayınladı: “Kıyıdan uzaklaşın ve yüksek bir yere gidin. Yetkililerin direktiflerine uyun.”

‼🌊TSUNAMI ALERT

Following the #earthquake (#deprem) M6.4 occurred 14 km SW of #Antioch (#Turkey) 20 min ago (local time 20:04:29). Move away from the coast and reach a higher place. Follow national authorities' directives. Updates at the links provided below👇 pic.twitter.com/GjjEJItxV0 — EMSC (@LastQuake) February 20, 2023

20:59 AFAD: “Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm’e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir.”

20:52 Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş: “Değerli hemşehrilerim, depremler devam ediyor. Sizlerin canı ve sağlığı her şeyden daha önemli. Lütfen risk alarak hasarlı binalara eşya taşıma gibi nedenlerle dahi girmeyelim ve hasarlı binaların yakınında bulunmayalım.”

20:46 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Hatay merkezli depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz.”

Fotoğraf: Reuters

20:40 Hatay Valisi Rahmi Doğan: “Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor.”

20:33 Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent, Twitter’dan şunları yazdı: “Şu ana kadar bana gelen haber beş hasarlı bina yıkıldığı yönünde. Bu sadece Samandağ mevkiinde. Buradan bilgilendireceğim daha sonra.”

20:30 Deprem Lübnan’da başkent Beyrut başta olmak üzere tüm kentlerde hissedildi. Paniğe kapılanlar dışarı çıkarak toplanma alanlarına geçti.

20:29 Depreme dair ilk görüntüler AA kamerasına yansıdı.

Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi https://t.co/SqXwBL9yly pic.twitter.com/jSiQVp7wEo — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 20, 2023

20:25 Hatay merkezli deprem Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır’da da hissedildi.

20:25 AFAD depremden sonraki ilk açıklamada şunları kaydetti: