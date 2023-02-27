H.K.G. davası: Mütalaa açıklandı, sanıkların 31,5 yıla kadar hapsi isteniyor

CANAN COŞKUN

H.K.G.’nin altı yaşındayken tarikat lideri babası Yusuf Ziya Gümüşel tarafından müridi Kadir İstekli’yle ‘evlendirilmesine‘ ilişkin davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Sanıkların 31,5 yıla kadar hapsi istendi.

Fotoğraf: Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org

İstanbul Anadolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında kapalılık kararı alındığı için bugünkü oturum da kamuoyuna kapalıydı. Duruşmayı gözlemci olarak CHP milletvekilleri Gülizar Emecan ve Sibel Özdemir izledi. Davanın başladığı gün duruşmaları milletvekillerinin izlemesi yönünde karar verilmesine karşın bu defa içeri girerken zorluk yaşandı. Salonda milletvekilleri dışında salonda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın avukatı da vardı. Tutuklu yargılanan sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel, Kadir İstekli ile tutuksuz yargılanan anne Fatıma Gümüşel ve avukatlarının katıldığı duruşmada sanıkların ifadeleri alındı.

Sanıkların suçlamaları reddettiği duruşmada, mahkeme başkanı olayla ilgili sorularla da yöneltti. Bu sorular arasında 2012 yılında H.K.G. yerine 21 yaşındaki başka birinin kemik testine sokulması da vardı. Milletvekili Gülizar Emecan, bu soruya net bir yanıt alınamadığını aktardı.

Annesi kızlarına düşkün olduğu için…

Emecan’ın aktarımına göre, H.K.G.’nin annesinin kızlarına düşkün olduğu yönünde ifade verdi. Anne Gümüşel, H.K.G. 6 yaşındayken çekilen ‘nişan’ fotoğraflarının da bundan kaynaklandığını söyledi.

Emecan, sanıkların ağız birliği yaptığı ve ‘mükemmel bir aile tablosu’ çizmeye çalıştıklarını gözlemlediğini söyledi.

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Sanıkların ifadelerinin alınmasından sonra mahkemenin sanık tarafının tanıklarını da dinlediği öğrenildi.

Sanık ve tanıkların dinlenmesinden sonra savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada üç sanığın da ‘çocukların cinsel istismarı’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Türk Ceza Kanunu’nun 103’üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre sanıklara verilecek ceza 18 yıldan az olamıyor. Savcı, sanıkların eyleminin zincirleme suç olduğunu belirterek cezada artırım yapılmasını da istedi. Artırımla birlikte sanıkların 31,5 yıla kadar hapsi istenmiş oldu.

Öte yandan, sanıkların avukatları tanıklarının tekrar ifade vermesiyle soruşturmanın genişletilmesini talep etti. Talebi kabul eden mahkeme duruşmayı 31 Mart’a erteledi.

Ne olmuştu?

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken Kadir İstekli’yle imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı.

Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken henüz kimse tutuklanmamıştı. Tepkiler üzerineyse iki isim, hakkında gözaltı kararı verilerek tutuklanmıştı.

Yusuf Ziya Gümüşel, eşi Fatma Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında düzenlenen iddianamede Gümüşel çiftinin ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçlamasıyla 22,5 yıl hapsi istendi. Kadir İstekli hakkında da ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlamasıyla toplam 67 yıl 10 ay hapis cezası talep edildi.

Davanın ilk duruşması 30 Ocak’ta yapıldı. Mahkeme, davanın başladığı gün duruşmaların ‘genel ahlak’ gerekçesiyle kapalı görülmesine karar vermişti. Baroların ve sivil toplum kuruluşlarının davaya katılma talebini de reddenden mahkeme, yalnızca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın katılma talebini kabul etmişti.

H.K.G., 2012’de regl düzensizliği şikayetiyle doktora gitmiş, cinsel istismara uğramış olabileceğinden şüphelenildiği için soruşturma başlatılmıştı. Tarikat üyeleri H.K.G. yerine 21 yaşında başka bir kadını teste sokmuş, böylece H.K.G. için 21 yaşındaymış gibi kemik raporu alınmıştı. Bunun üzerine soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verilmişti. Sahte rapor düzenlenmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor.