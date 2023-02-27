Ağır hasarlı fabrikaya sokulan işçiler depreme yakalandı: Bir ölü, dört yaralı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Kahramanmaraş’ta bir bölümü çöken fabrikada bir işçi öldü, dört işçi yaralandı.

Temsili fotoğraf: AA

Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferhuş Mahallesi’nde bulunan ve 6 Şubat’taki depremlerde ağır hasar alan metal mutfak eşyası fabrikasından malzeme çıkaran işçiler, merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki depreme yakalandı.

Fabrikanın bir kısmında meydana gelen çökme sonucu beş işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arama kurtarma çalışmasında kimliği henüz belirlenemeyen bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yaralı olarak çıkarılan dört işçi, Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.