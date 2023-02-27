Demirtaş’tan ‘helallik’ isteyen Erdoğan’a: Hiç utanmıyorsun, helal olsun be!

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, ‘helallik’ isteyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi: “Hiç utanmıyorsun. Helal olsun be!!!”

Fotoğraf: HDP

Uzmanların yıllardır depreme hazırlık yapmamakla eleştirdiği iktidar, Kahramanmaraş depremlerinden sonraki organizasyon ve koordinasyon zaafı nedeniyle de hedefte. Erdoğan depremlerin ardından ilk açıklamasında bu tür eleştirileri dile getirenlere “Namussuz” diyerek çıkışmıştı.

Bugünse Adıyaman’a giden Erdoğan, depremin ilk günlerinde istedikleri çalışmaları yapamadıklarını belirterek ‘helallik’ istemişti.

Cumhurbaşkanının bu açıklaması sonrası Twitter’da birbirini izleyen ‘Helal etmiyoruz’ paylaşımlarına katılan Demirtaş, şunları yazdı: “Ben sana helal olsun (!) diyorum Erdoğan. 100 bin insanın ölümünden sorumlusun ve bırak istifa etmeyi, halen aday olmayı düşünüyorsun. Hiç utanmıyorsun. Helal olsun be!!! #helaletmiyorum“