CHP’li Öztrak: Erdoğan’ın 20 yıllık muktedir dekoru enkaz altında kaldı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, hükümetin, halk enkaz altında canıyla boğuşurken yardımına koşamadığını belirterek, “Erdoğan’ın 20 yıllık muktedir dekoru, afrasıyla, tafrasıyla, cakasıyla, kibriyle, depremde enkaz altında kaldı” dedi.

Faik Öztrak. (CHP)

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sürerken CHP Genel Merkezi’nde bugün gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. ANKA’nın haberine göre iktidarın depremdeki ihmallerine dikkat çeken Öztrak’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Ülkemizde yaşananlar, yürütme görevini taşıyan Erdoğan’ın, görevini ihmal ettiğini ortaya çıkardı. Bu hükümet milletimize, depreme dayanıklı şehirlerde, ‘güvenli evlerde oturma’ imkânını sağlayamadı. Depremin ardında da milletimiz enkazın altında canıyla boğuşurken, yardımına koşamadı.

* Erdoğan’ın 20 yıllık muktedir dekoru, afrasıyla, tafrasıyla, cakasıyla, kibriyle, depremde enkaz altında kaldı.

* Bugün itibariyle, depremin üzerinden, tam üç hafta geçti. Depremde yitirdiğimiz yurttaşlarımızın sayısı, 44 bin 374’e ulaştı. Enkaz altında kalan, enkazdan çıkarılamayan, bedenleri dahi bulunmayan çok sayıda vatandaşımız var. Milletimiz cenazelerini, sıra sıra naylon poşetlerle, battaniyelerle, yem çuvallarıyla, alelacele defnetmek zorunda kaldı.

* Ülkemizin en başta gelen milli güvenlik sorunu, depremdir. Memleket için en büyük beka sorunu da bu milli güvenlik sorununa tedbir almayan bu beceriksiz hükümettir. Milletimiz bu hükümete, ömründen 20 yıl vermiştir. 2,5 trilyon dolar vergi ödemiştir. Bunlar da yetmemiş, bu yönetim milletimizin atadan, dededen kalan malını mülkünü 63 milyar dolara satmıştır. Üstüne içeriden dışarıdan, 125 milyar dolar borç almıştır. 20 yılda 2 trilyon 726 milyar dolar harcamıştır. Bu kendinden önceki 56 hükümetin 79 yılda harcadığı paranın dört katıdır. Ama Erdoğan Hükümeti, kullandığı bu olağanüstü zaman ve kaynağa rağmen deprem için hiçbir hazırlık yapmamıştır.

* Kızılay öyle sıradan bir kurum değildir. Geçmişi 1868’e kadar gider. 1935’de, Atatürk’ün himayesinde, Türkiye Kızılay Cemiyeti’ne dönüşmüştür. Milletimizin benimsediği, desteğini esirgemediği Kızılay, işte bu Kızılay’dır ama Kızılay’ın 155 yıllık geçmişi, tüm birikimleri holdingleşmiş, ticarileşmiş. “Devleti şirket gibi yöneteceğiz” diyen, Erdoğan zihniyeti meğerse işe, Kızılay’ı şirketleştirerek başlamış… İnsafınız kurusun, yazıktır günahtır. En temel kamu hizmeti olan, yardımlaşma ve dayanışmayı, ticarethaneye çevirmek nasıl bir akıldır, nasıl bir fırsatçılıktır?