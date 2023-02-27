Antalya’da Phaselis Antik Kenti yapılaşmaya açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya’nın Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti’nde iki ayrı plaj işletmesi için bir şirkete ihale verdi. Bölge, 1’inci derece arkeolojik SİT alanı statüsündeki koruma alanı içerisinde yer alıyor.

Antik kent, Antalya’nın en dokunulmamış bölgelerinden birinde bulunuyor.

Bostanlık koyu, plaj projelerinden birinin uygulanacağı alan. (Fotoğraflar: Yusuf Yavuz)

Gazeteci Yusuf Yavuz’un haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, ‘Kemer-Phaselis Antik Kenti Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Alanı Çevre Düzenlemesi’ başlığıyla ihaleye çıktı. 30 Ocak’ta sonuçlanan ihale İstanbul merkezli Se-Fa Restorasyon Sanayi İnşaat Ticaret Ltd. Şti. firmasına verildi.

İhale şartnamesine göre projenin 60 günde tamamlanması planlanıyor. Proje için geçen hafta sahaya inen iş makinelerinin ormanlık alanda yol açması ve ağaçları tahrip etmesi tepkilere neden oldu.

Deprem bölgesinde iş makinesi bulamazken sezon açılmadan plaj inşaa ediliyor!Eskiden halk plajı olup özel ve pahalı plaj işletmeye tahsis yerleri de biliyoruz! #phaselisedokunma https://t.co/0KAN4KMMnN — Phaselis İnisiyatifi (@phaselisins) February 27, 2023

85 bin metrekare alan

Antik kentin batı limanına bitişik Bostanlık Koyu ve kuzeydoğu kesiminde yer alan Cennet Koyu’nda toplam 85 bin metrekarelik alanda günübirlik tesisler inşa edilecek. Burada kafeterya, otopark, karşılama merkezi, duş ve tuvaletlerden oluşan çok sayıda yapı bulunacak.

1000 metreküpten fazla beton malzemenin de kullanılacağı projenin inşası için PVC, demir ve alüminyum gibi malzemelerin yanı sıra yoğun olarak ahşap kullanılacak.

Bir kısmı tarım arazisi niteliğindeki özel mülk olan arazinin tamamı Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içinde bulunuyor.

Bostanlı Koyu’nda uygulanacak projeden bir görünüm. Cennet Koyu’nda yapılması planlanan plaj ve günübirlik tesislerden görünüm

Phaselis Antik Kenti’nin arkeolojik sit alanı sınırları 2016’dan itibaren genişletilmişti. Bakanlığın projesi bugüne kadar yapılaşmadan korunan Bostanlı Koyu ve Phaselis’in kuzeydoğusunda yer alan Cennet Koyu olarak da anılan Alacasu Koyu’nu kapsıyor.

Koruma alanındaki proje için yapılan yol çalışmasından bir görünüm.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından özel bir firmaya 20 yıllığına kiralanan Cennet Koyu’ndaki yapılaşmaya karşı çıkarak, “Birinci derece arkeolojik sitlerde de yapılaşma mümkün değil. Biz gerekli uyarıları da yapıyoruz şu anda” demişti.

2015’te Phaselis’te iş insanı Fettah Tamince’ye ait Rixos Oteller Grubu’na tahsis edilen 180 dönümlük alandaki otel projesi iptal edilmişti.