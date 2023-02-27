İstinaf, Yeşiller’e ‘politik blokaj’ı istinafa taşıyan İçişleri’ni haksız buldu

İstinaf mahkemesi, Yeşiller Partisi’nin kuruluşunu ‘alındı’ belgesi vermeyerek engelleyen İçişleri Bakanlığı’nı haksız buldu. Yeşiller, bakanlığın mahkeme kararına uymasını bekliyor.

Fotoğraf: Instagram

Hedeflerini ‘dünyamızın iyice çıkmaza giren sorunlarına doğayı merkeze alan ve toplumların hiçbir ferdini geride bırakmayan somut ve gerçek çözümler üretmek’ olarak tanımlayan Yeşiller, 21 Eylül 2020’de gerekli belgeleri İçişleri Bakanlığı’na teslim etmişti. Bakanlığın evrakları onaylamaması üzerine tüzel kişilik kazanamayan Yeşiller, hukuki süreç başlatmıştı.

Yeşiller, 7 Temmuz 2022’de mahkemenin İçişleri’ne üçüncü kez partinin kurulmama sebebini sorduğunu fakat yanıt gelmediğini bildirmişti. Partinin eş sözcüsü Koray Doğan Urbarlı, İçişleri’ne istisna uygulandığını, belgeleri bakanlıktan alamayan mahkemenin davacı olan kendilerinden istediğini söyleyerek nihai karar beklediklerini bildirmişti.

Yargı yılının başlamasıyla 29 Eylül 2022’de Ankara 8’inci İdare Mahkemesi bakanlığın tutumunu hukuka aykırı bulmuş ve işlemin yürütmesinin durdurulmasına oybirliğiyle karar vermişti.

Ancak, İçişleri Bakanlığı, tutumunu hukuka aykırı bulan ve işlemin yürütmesinin durdurulmasını hükmeden mahkeme kararını istinafa taşımıştı.

‘Bu davada haklıyız ve kaybetmeyeceğiz‘

Yeşiller’in Twitter’dan bugün duyurduğuna göre Ankara 8’inci İdare Mahkemesi’nin kararı sonuçlandı.

Mahkeme ‘siyasi parti kurmanın izne bağlı olmadığını’ hatırlatarak davanın ‘hayatın olağan akışına aykırı olduğunu’ belirtti.

İçişleri’nin itirazını reddeden mahkeme dava konusu işlemi iptal etti.

Kararı paylaşan Yeşiller, şunları kaydetti: “Milyonlarca insan açıkta ve gelecek kaygısı içindeyken Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin lehimize verdiği ve @TC_icisleri ‘ni haksız bulduğu mahkeme kararını sizlerle buruk bir sevinç ile paylaşmak istiyoruz.

Karar çok açık ve net. 21 Eylül 2020’den beri Yeşiller Partisi’ne, Yeşiller’e ve bizimle yakın ya da uzak yol yürümek isteyen herkese yaşatılan hukuksuzluğu sergiler nitelikte. Otoritenin keyfi uygulamaları karşısında hukuka başvurduk ve kazandık. Şimdi @TC_icisleri’nden talebimiz hukuka ve mahkeme kararına bir an önce uymaları. Bu davada haklıyız ve kaybetmeyeceğiz.”