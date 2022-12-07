İki seneyi aşan ‘siyasi engel’: Yeşiller bir kez daha 400 sayfa evrakla İçişleri’ne gidecek

Yeşiller Partisi, kuruluşunu ‘alındı’ belgesi vermeyerek engelleyen İçişleri Bakanlığı’nın mahkemeye ‘kendilerine evrak gelmediğini’ bildirmesi üzerine bir kez daha belgelerini teslim etmek için bakanlığın önüne gidecek.

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Hedeflerini ‘dünyamızın iyice çıkmaza giren sorunlarına doğayı merkeze alan ve toplumların hiçbir ferdini geride bırakmayan somut ve gerçek çözümler üretmek’ olarak tanımlayan Yeşiller, 21 Eylül 2020’de gerekli belgeleri İçişleri Bakanlığı’na teslim etmişti. Tüzel kişilik kazanamayan Yeşiller, hukuki süreç başlatmıştı.

Yeşiller, 7 Temmuz’da mahkemenin İçişleri’ne üçüncü kez partinin kurulmama sebebini sorduğunu fakat yanıt gelmediğini bildirmişti. Partinin eş sözcüsü Koray Doğan Urbarlı, İçişleri’ne istisna uygulandığını, belgeleri bakanlıktan alamayan mahkemenin davacı olan kendilerinden istediğini söyleyerek nihai karar beklediklerini bildirmişti.

Yargı yılının başlamasıyla 29 Eylül’de Ankara 8’inci İdare Mahkemesi bakanlığın tutumunu hukuka aykırı bulmuş ve işlemin yürütmesinin durdurulmasına oybirliğiyle karar vermişti.

Ancak, İçişleri Bakanlığı, tutumunu hukuka aykırı bulan ve işlemin yürütmesinin durdurulmasını hükmeden mahkeme kararını istinafa taşımıştı.

‘Yine Buradayız!’

Yeşiller’in bugün yayınladığı açıklamaya göre bakanlık mahkemeye kendilerine evrak gelmediğini bildirdi. Açıklamada cuma sabah saat 10’da evrakları tekrar vermek için İçişleri Bakanlığı’na gidileceği yazıldı: “O zaman biz ‘Yine Buradayız!’ Madem iki yıldan fazla süredir İçişleri Bakanlığı’nın bir odasında bekleyen 400’e yakın sayfanın yok olduğunu söylemeye başladı İçişleri Bakanlığımız, o zaman biz de ellerini rahatlatmak için bir 400 sayfa ile daha Bakanlık kapısındayız.

İki seneden fazla bir süredir Yeşiller Partisi’ne yaşatılan mağduriyet sadece kurucularımıza ya da üyelerimize yaşatılmadı. Seçme hakkı elinden alınan tüm seçmenlere yaşatıldı. Fikrimizle iyiye götürmek istediğimiz Türkiye’ye ve hatta dünyaya yaşatıldı. Artık bu mağduriyetin bitme vakti geldi. Mağduriyet bitsin diye ‘Yine Buradayız!'”