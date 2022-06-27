Akşam Postası / 27 Haziran 2022

Prof. Özgür Demirtaş, BDDK kararını yorumladı: İnanılmaz bir döneme girdik

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, BDDK’nın kredi kararının ciddi sonuçları olacağını belirterek “Artısı yok baştan aşağı eksi. İnanılmaz bir döneme girdik” dedi.

Siyanür yayan madenin faaliyeti durduruldu: ‘İyileştirmeler’ beklenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, boru hatlarından İliç Barajı’na siyanür sızdığı tespit edilen altın madeninin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı. Madenin, ‘iyileştirme’ çalışmaları tamamlanana kadar işletilmeyeceği belirtildi.

Demirtaş, Erdoğan’ın ‘en takdir ettiği’ yönünü anlattı: İlkeli insanın hali bir başka

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dış politikadaki ‘zik-zak’larını tiye alarak “Sen böyle ilkeli durdukça benim burada gözlerim yaşarıyor. Bir gülme geliyor ki, sorma” dedi.

Özdağ, Hatay’da sınıra mayın döşeyemedi

Hatay’a giderek, sınıra mayın döşeyeceğini duyuran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kent girişinde durduruldu.

‘Hangi ittifak kazanır’ anketi: ‘Millet’ten ‘cumhur’a 18 puan fark

ORC Araştırma’nın haziran anketine katılanların yüzde 36,6’sı seçimi ‘cumhur ittifakı’nın kazanacağını düşünürken, ‘millet ittfakı’nın kazanacağını düşünenlerin oranı yüzde 54,7.

CHP’li Özel, ‘hakaret’ davası açan Soylu’ya ‘hakaretlerini’ hatırlattı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hakkında 1 milyon liralık dava açan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdi. Soylu’ya “Sahtekar” dediği için hakkında dava açıldığını belirten Özel, İçişleri bakanının önceki hakaretlerini hatırlattı.

TÜRMOB başkanı: Enflasyon muhasebesi artık zorunlu hale geldi

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, yüksek enflasyon sebebiyle enflasyon muhasebesinin zorunluluk haline geldiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu’ndan İslam dünyası konferansında Marx’tan alıntı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İslam dünyasından meselelerin tartışıldığı bir sempozyumdaki konuşmasında bilimsel sosyalizmin kurucusu Alman iktisatçı ve sosyolog Karl Marx’ı alıntıladı: “Filozoflar dünyayı çeşitli biçimde yorumlamışlardır, oysa sorun onu değiştirmektir.”

Türk yetkililer: Ankara, İsveç ve Finlandiya’ya baskıyı aylarca sürdürebilir

Reuters, Türk hükümetinden kaynaklara dayandırdığı haberinde Türkiye’nin Madrid’de düzenlenecek NATO zirvesinde Finlandiya ve İsveç’in birliğe üyeliği konusundaki pazarlıkları ‘ağırdan alacağını’ yazdı.

Türkiye’nin ‘enflasyon ligi’ndeki rakibi, faizi tek seferde yüzde 200’e çıkardı

Zimbabve, ülkedeki enflasyonla mücadele etmek için sert önlemler alıyor. Ülkenin merkez bankası, rekor bir artışla faizi yüzde 80’den 200’e çıkardı. Yetkililer, ayrıca, Zimbabve dolarındaki düzensiz kur artışını önlemek için ABD Doları’nı ülkenin yasal para birimi yaptı.