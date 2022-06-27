CHP’li Özel,  ‘hakaret’ davası açan Soylu’ya ‘hakaretlerini’ hatırlattı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hakkında 1 milyon liralık dava açan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdi. Soylu’ya “Sahtekar” dediği için hakkında dava açıldığını belirten Özel, İçişleri bakanının önceki hakaretlerini hatırlattı.

Fotoğraf: Diken/AA

Soylu’nun avukatı Uğur Kızılca, dün CHP’li Özgür Özel hakkında Ankara başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu ve 1 milyon liralık tazminat davası açıldığını duyurmuştu. Kızılca ayrıca, kınanma ve manevi tazminat kararının en yüksek tirajlı beş gazetede yayımlanmasını talep ettiklerini söylemişti.

Özel’se bugün Twitter’da Soylu’nun önceki konuşmalarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li birçok milletvekiline hakaret ettiğini hatırlattı: “Milletvekillerine ‘Şerefsiz’, genel başkanımıza ‘Yalancı’ diyen suçişleri bakanı kendisine cevaben ‘Yalancı’ ve ‘Sahtekar’ dediğim için 1 Milyon TL’lik tazminat davası açmış. Bizleri susturacağını zannediyor. Hakettiğinden bir kelime eksiğini söylersek senden beter olalım!”