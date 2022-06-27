Bayram tatili dokuz gün

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 8 Temmuz’da başlayacak Kurban Bayramı tatilinin dokuz gün olacağını bildirdi.

Erdoğan ayrıca işverenlerle görüşülerek asgari ücrete zam geleceğini ve memur maaşlarının 8 Temmuz’da zamlı halde ödeneceğini de söyledi.

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Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez yeni harekatlara başlayacağız.

* Büyükşehir belediyeleri yangında ne iş yaptı? İtfaiyeniz yok mu? Biz cehape belediyesi demedik burada adımları attık.

* Adana’da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır.

* Turizm toparlandı. Tarımda sezon iyi. Otomotiv sektörü yok satıyor. Özellikle savunma sanayii iyi.

* Kur dalgalanması ve enflasyonda yükseliş hepimizin canını sıktı. Enflasyondaki yükü biraz daha omuzlamak zorundayız. Milletimizden biraz daha sabır bekliyoruz. 2023’ün şubat-mart aylarında enflasyonu indireceğiz.

* (Meclis’e çağrı) Ek bütçeden cumhurbaşkanlığı ödeneğiyle ilgili maddenin çıkarılmasını istiyorum.

Asgari ücret

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’mızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Asgari ücret artışı yapılırken bakanlığımız, özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir.

* Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir.

Bayram tatiliyle ilgili düzenlemeler

* Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz’da zamlı haliyle ödenecek.

* Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecek.

* 8 Temmuz’da başlayan Kurban Bayramı tatili dokuz gün olacak.

Yazın ortasından itibaren yurtlar açık

* 81 ilimizin tamamında belirlenen yurtlarımız, 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz konaklamalarına açık olacaktır.

Öğretmen ataması

* Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığı’mız tarafından başlatılacak