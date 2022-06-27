Valilik, Özdağ’ın ‘Hatay’a giriş engeli’ni kaldırdı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay’a girmesini engelleyen valiliğin ‘geri adım attığını’ söyledi. Özdağ, basın açıklamasının ardından sınırına mayın döşeyeceğini söylediği Hatay’ın merkezine doğru yola çıktı.

Görsel: Twitter

Sığınmacılara yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemleriyle gündeme gelen Özdağ, dün Hatay sınırına giderek mayın döşeyeceğini söylemiş, bugün de kent sınırında durdurularak engellenmişti.

“Temsili mayın koymak istedik” diyen Özdağ, kendisi hakkında, “Sınırın kilometrelerce uzağına senin girebilmene biz müsaade eder miyiz” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yüklenmişti.

Özdağ ve yanındaki partililer kente alınana kadar bulundukları yerde bekleyeceklerini söylemişti.

Zafer Partisi lideri akşam saatlerinde valiliğin yasağı kaldırdığını Twitter üzerinden bir basın açıklamasıyla duyurdu: “Bugün Hatay valisi, Anayasa’ya aykırı ve hukuksuz bir şekilde aldığı, Zafer Partisi’nin Hatay’a girişinin engellenmesi kararından, sizlerin ve demokrasiye inanarak bize destek veren herkesin iradesi karşısında geri adım attı. İşte bu Türkiye’nin zaferi.”