İnce’den Özdağ’a ‘Yanındayım’ mesajı: Engelleri derhal kaldırın

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Hatay sınırına ‘temsili mayın’ döşemek isterken kent girişinde durdurulan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a destek mesajı verdi, “Yanındayım” dedi.

Fotoğraf: Twitter

Sığınmacılara yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemleriyle gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün Hatay sınırına giderek mayın döşeyeceğini söylemiş, bugün de kent sınırında durdurularak engellenmişti.

“Temsili mayın koymak istedik” diyen Özdağ, kendisi hakkında, “Sınırın kilometrelerce uzağına senin girebilmene biz müsaade eder miyiz” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yüklenmişti.

İnce’den destek mesajı: Yanındayım

Özdağ burada durdurulunca, İnce de sosyal medyadan paylaştığı mesajla destek verdi. ‘Özdağ’ın yanında’ olduğunu belirterek şu mesajı paylaştı: “Sayın Ümit Özdağ Zafer Partisi’nin genel başkanıdır, milletvekilidir. Hatay’a girişini engellemek anayasal bir suçtur. Engelleri derhal kaldırın, yanındayım.”