Özdağ, Hatay’da sınıra mayın döşeyemedi

Hatay’a giderek, sınıra mayın döşeyeceğini duyuran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kent girişinde durduruldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösterem Özdağ, aslında ‘sembolik mayın’ döşemek istediklerini söyledi.

Sığınmacılara yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemleriyle gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün Hatay sınırına giderek mayın döşeyeceğini söylemişti: “Yarın Hatay Reyhanlı’da iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere Suriye sınırına ilk mayını yerleştireceğiz!”

Soylu’ysa dün Özdağ’ın bu çıkışının ardından ”Bunu ne yapacaksın? Neymiş, gidecekmiş sınıra mayın döşeyecekmiş. Ya sınırın kilometrelerce uzağına senin girebilmene biz müsaade eder miyiz” diye konuşmuştu.

‘Sembolik mayın’ döşenemedi

Bugün kente gitmek isteyen Özdağ ve beraberindeki partililer, güvenlik ekipleri tarafından Hatay sınırında durduruldu.

Özdağ şunları söyledi: “Biz sınıra mayın yerleştirmeye geldik, yasak kapsamında bu yok. Yerleştireceğimiz mayın da gerçek bir mayın değil, her ne kadar Süleyman öyle zannetmiş olsa da… Türkiye’nin güvenliğinden sorumlu kişi, sınıra yerleştireceğimiz mayını gerçek sanıyor. Hatay’a girene kadar bütün Zafer Partililer burada.”