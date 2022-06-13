Özdağ ayrımcılık için bu kez Fenerbahçeli futbolcuyu seçince kulüpten yanıt geldi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo’ya ayrımcı sözler söylediği video nedeniyle kulübün ve taraftarların tepkisini topladı. Fenerbahçe’nin açıklamasında, Özdağ’ın yaklaşımından geri adım atması talep edildi.

Özdağ, geçen günlerde Galatasaray’ın seçim sonucu hakkında “Altılı masanın Galatasaray seçimlerini çok iyi incelemesini dilerim. Şike bir aday ile çıkarsanız ‘Zafer Partisi neden oyları bölüyor’ demeyin sakın. Seçmenin Erdoğan ve şike aday arasına sıkışmasına izin vermeyiz” demiş ve taraftarın tepkisini toplamıştı.

Sıklıkla sığınmacılar hakkında ayrımcı açıklamalarıyla gündeme gelen Özdağ’ın hedefinde bu kez Fenerbahçeli futbolcu Gustavo vardı. Özdağ’ın sosyal medya üzerinden yayımladığı videoda, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yardımcısının kendisinden yardım istediği, Özdağ’ın da mancınıkla göndermeyi önerdiği görüldü.

Özdağ’ın “Günaydın Türkiye. Güveniniz için teşekkürler. Ve güvenmekte haklısınız. Zafer Partisi 10 milyon sığınmacı geri yollama konusunda irade ve planı olan tek parti. Şehirlerimizin daha güvenli olması, 100 milyar dolar daha harcamamak, iç savaş yaşamamak için Zafer Partisi” notuyla paylaştığı videodaki diyalog şöyle:

Ümit Özdağ: Selamlar buyurun

Ali Koç: Aaa nasıl da aklıma gelmez. Sığınmacı adam.

Özdağ: Mevzu nedir baylar?

Koç: Ümit bey ben anlatayım hemen. Elimizde bir yabancı var ve gitmek istemiyor. Nasıl çözeriz bu durumu?

Özdağ: Nereli? Suriyeli mi?

Koç: Yok hayır. Brezilyalı.

Özdağ: Brezilya mı? İlginç. İlk defa böyle bir vakayla karşılaşıyorum.

Koç: Lütfen yardım edin. Hem ülkeye hem bize maddi anlamda çok zararı var.

Özdağ: Dert etmeyin. Halledeceğiz. Şu arkamda görmüş olduğunuz mancınık inşaatı tez zamanda bitecek. Biter bitmez gelin. Onu da içine koyar göndeririz ülkesine.

Koç: Çok teşekkür ederiz sığınmacı adam. Sen bir kahramansın.

Fenerbahçe’den tepki geldi

Fenerbahçe konuyla ilgili bir açıklama yayımlayarak, videoya şöyle tepki gösterdi: “Ülkemizin siyasi çerçevedeki gündemlerinden biri olan mülteciler konusuna dair yapılan ilgili paylaşımda; Kulübümüzün ve sözleşmesi devam eden, üç yıldır formamıza saygıyla, sorumlulukla hizmet eden, takımımızın kaptanlığını yapmış bir futbolcusunun adının kullanılması, ima edilmesi kabul edilemezdir.

Daha önce pek çok kez vurguladığımız bir gerçeği bir kez daha en açık haliyle dile getirmek istiyoruz ki; Fenerbahçe Spor Kulübü siyaset üstü bir konumdadır. Zorla içine çekilmediği sürece hiçbir siyasi sürecin, konunun ve gündemin bir parçası olmamıştır ve olmayacaktır. Bu gerçekten hareketle Sayın Özdağ’dan, futbolcumuza ve kulübümüze yapılan bu yaklaşımdan geri adım atılmasını beklediğimizi vurguluyor; kulübümüzün hiçbir siyasi gündeme dâhil edilmemesini rica ediyoruz.”

Özdağ: Gülümsemeyi unutmayın

Fenerbahçe’nin açıklaması sonrası bir tweet daha atan Özdağ, şunları dedi: “Fenerbahçe alıntıladığım, iki gün önce yayınlanan bu komik animasyon ile ilgili açıklama yapmış. Doğrusu şaşırdım. Burada önemli olan Türk halkının sığınmacıları ‘Gönderme’ konusunda kime güven duyduğudur. Benim açıklamamda futbol/futbolcu ile ilgili tek ifade yok. Gülümsemeyi unutmayın.”