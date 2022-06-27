İYİ Parti ve CHP’den Hatay’a alınmayan Özdağ’a destek: Anayasaya açıkça aykırı

İYİ Parti ve CHP’li vekiller Hatay sınırına ‘temsili mayın’ döşemek isterken kent girişinde durdurulan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a destek mesajı yolladı.

Hatay girişinde konuşan Özdağ. (Görsel: Twitter)

Sığınmacılara yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemleriyle gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün Hatay sınırına giderek mayın döşeyeceğini söylemiş, bugün de kent sınırında durdurularak engellenmişti.

“Temsili mayın koymak istedik” diyen Özdağ, kendisi hakkında, “Sınırın kilometrelerce uzağına senin girebilmene biz müsaade eder miyiz” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yüklenmişti.

Özdağ ve yanındaki partililer kente alınana kadar bulundukları yerde bekleyeceklerini söylemişti.

Bu sırada muhalefet milletvekilleri Twitter üzerinden Zafer Partisi genel başkanına destek mesajı yazdı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel şunları dedi: “Bir milletvekilinin bir siyasi parti liderinin gerekçe ne olursa olsun bir kente sokulmaması nedir? Bu rezalet kabul edilemez! İlgili makamları; Türkiye’yi dünyaya rezil eden, Anayasaya açık aykırı bu kanunsuz emri acilen geri çekmeye davet ediyoruz.”

Bir milletvekilinin bir siyasi parti liderinin gerekçe ne olursa olsun bir kente sokulmaması nedir?



Bu rezalet kabul edilemez!



İlgili makamları;



Türkiye'yi dünyaya rezil eden,

Anayasaya açık aykırı bu kanunsuz emri acilen geri çekmeye davet ediyoruz. https://t.co/0n27pMCklm — Özgür Özel (@eczozgurozel) June 27, 2022

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican’sa şunları yazdı: “Anayasayı yok varsayarak Muhalif bir parti başkanı @umitozdag ‘ın bir ile girişini engelleyen Tek Adam yasakçı zihniyetini ve uygulayıcısı Bakan @suleymansoylu‘yu şiddetle kınıyorum. Muhaliflerinize #DüşmanHukuku uygulamaktan vazgeçin. Ülke babanızın çiftliği değil. #AzKaldı”

Anayasayı yok varsayarak Muhalif bir parti başkanı @umitozdag ‘ın bir ile girişini engelleyen Tek Adam yasakçı zihniyetini ve uygulayıcısı Bakan @suleymansoylu ‘yu şiddetle kınıyorum.

Muhaliflerinize #DüşmanHukuku uygulamaktan vazgeçin.

Ülke babanızın çiftliği değil.#AzKaldı — Ahat Andican (@AhatAndican) June 27, 2022

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın mesajıysa şöyle: “Bir milletvekili ve siyasi parti lideri @umitozdag‘ı Hatay’a almamak acizliktir. AKP’nin değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin valisi olun. Kendinizi siyasetin malzemesi yaptırmayın. Kanunsuz emri verenler de uygulayanlar da yargılanır. Sonra çok üzülürsünüz!!”

Bir milletvekili ve siyasi parti lideri @umitozdag ‘ı Hatay’a almamak acizliktir. AKP’nin değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin valisi olun. Kendinizi siyasetin malzemesi yaptırmayın. Kanunsuz emri verenler de uygulayanlar da yargılanır. Sonra çok üzülürsünüz!! https://t.co/BpKhE1kh9P — Av. Sevda Erdan Kılıç (@SEVDAERDAN) June 27, 2022

Özdağ vekillerin tweet’lerini alıntılayarak teşekkür etti.