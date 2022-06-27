Siyanür yayan madenin faaliyeti durduruldu: ‘İyileştirmeler’ beklenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, boru hatlarından İliç Barajı’na siyanür sızdığı tespit edilen altın madeninin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı. Madenin, ‘iyileştirme’ çalışmaları tamamlanana kadar işletilmeyeceği belirtildi.

Fotoğraf: Anagold

Kanadalı bir şirketle Çalık Holding’in ortaklığında Erzincan’da işletilen altın madeninde siyanürü taşıyan borunun patladığı tespit edilmişti. 20 ton miktarında olduğu öne sürülen siyanürlü suyun Fırat Nehri üzerinde kurulu İliç Barajı’na karıştığı belirtilmişti.

Madenin işletmecisi Anagold, siyanürün Fırat Nehri’ne döküldüğü iddiasını yalanlarken, döküntünün içindeki siyanür miktarınınsa 8 kilogram olduğu ve hemen temizlendiğini öne sürmüştü.

Bakanlık, söz konusu işletmenin faaliyetlerinin durdurulduğunu belirtti. Twitter’daki açıklamada ‘iyileştirme’ çalışmaları tamamlanana kadar madenin işletilmesine izin verilmeyeceği belirtildi: “Erzincan İliç’te boru hatlarındaki arıza nedeniyle çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyetini durduruyoruz! İlave çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı bakanlığımız denetim ekiplerince tespit edilene kadar tesisin çalışmasına izin verilmeyecek.”