Asgari Ücret Tespit Komisyonu çarşamba toplanacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla 29 Haziran Çarşamba toplanacak.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından şunları demişti: “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Çalışma bakanım, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’yla bir araya gelecekler ve bu çalışmayı da bu hafta sonuna varmadan inşallah bitirecekler.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ’i ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nu (TİSK) 29 Haziran Çarşamba günü toplantıya davet etti.

İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022’nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için toplanacak.

2021’de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50’lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.