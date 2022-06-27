İsveç başbakanı: Türkiye’nin iade talebi hızlı ve dikkatli bir şekilde ele alınıyor

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, “Türkiye’nin gündeme getirdiği konulardan biri de İsveç’in Türkiye’nin iade talebine verdiği yanıtla ilgili. Bu konular hızlı ve dikkatli bir şekilde ele alınıyor” dedi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Başbakanı Andersson’la Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO karargahında ortak basın açıklaması yaptı.

Stoltenberg, Andersson’la ile son haftalarda sık iletişim içinde olduğunu, hem kendisinin hem de onun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la da konuştuğunu söyledi.

Ülkesinin son dönemde terörle mücadelede önemli adımlar attığını savunan Andersson’sa şunları dedi:

“Son yıllarda, teröristlerin finanse edilmesine karşı yasaları birkaç kez kuvvetlendirdik. İsveç’in terör yasası 30 yıldaki en büyük revizyonundan geçiyor. Yeni ve daha sert Terör Suçları Yasası, daha geniş bir kapsam ve en yüksek cezalarla temmuzun ilk günü yürürlüğe girecek.

Türkiye’nin gündeme getirdiği konulardan biri de İsveç’in Türkiye’nin iade talebine verdiği yanıtla ilgili. Bu konular, Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi uyarınca hukuk sistemimiz tarafından hızlı ve dikkatli bir şekilde ele alınıyor. İsveç teröristler için güvenli bir liman değil ve olmayacak. Güvenlik tehdidi oluşturabilecek kişileri sınır dışı etmek için ilgili makamlar yoğun bir şekilde çalışıyor. Şu anda işlenmekte olan önemli sayıda vaka var.”

Finlandiya ve İsveç’in üyeliği

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgale başlaması, başta Avrupa kıtasında olmak üzere küresel güvenlik ortamını kökünden değiştirdi. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Avrupa’da görülen en büyük savaşın diğer ülkelere ve kıtanın diğer coğrafyalarına sıçrama olasılığı, özellikle NATO üyesi olmayan ülkelerde güvenlik kaygılarını artırdı.

NATO’nun 5’inci Maddesi’nin yarattığı güvenlik şemsiyesinden yararlanmak isteyen ilk ülke, Rusya’yla 1300 kilometre sınır paylaşan Finlandiya oldu. İsveç kamuoyu da Fin komşularını takip etti ve ülkenin 200 yıllık tarafsızlık politikasını sonlandırdı.

Bir ülkenin NATO’ya katılabilmesi için oybirliği, yani mevcut 30 üye ülkenin tümünün onayı gerekiyor. Ancak, NATO’nun iki ülkeyle birlikte genişleme olasılığı Türkiye’nin itirazıyla karşı karşıya.

İki ülkenin resmi başvurusu sonrası iki ülkenin terör örgütlerine destek verdiğini iddia eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “NATO’ya Finlandiya ve İsveç’in girmesine ‘Hayır’ diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz” demişti.

Madrid’de 29-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde konuyla ilgili diplomasi trafiği sürüyor.