Türkiye’nin ‘enflasyon ligi’ndeki rakibi, faizi tek seferde yüzde 200’e çıkardı

Zimbabve, ülkedeki enflasyonla mücadele etmek için sert önlemler alıyor. Ülkenin merkez bankası, rekor bir artışla faizi yüzde 80’den 200’e çıkardı. Yetkililer, ayrıca, Zimbabve dolarındaki düzensiz kur artışını önlemek için ABD Doları’nı ülkenin yasal para birimi yaptı.

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Zimbabve’deki enflasyon seviyesi son bir yılın zirvesinde. Haziran 2022 verilerine göre, ülkedeki yıllık enflasyon oranı yüzde 192. Enflasyonun fırlamasında en büyük neden gıda fiyatlarının en az üç kat artması gösteriliyor. Zimbabve Doları’nın yıl içerisinde üçte iki oranında değer kaybetmesi de enflasyonu tetikledi. Zimbabve Doları, Afrika’daki en kötü performans gösteren para birimi oldu.

Buna “Dur” demek isteyen Zimbabve Merkez Bankası, faizi yüzde 200’e kadar çıkardı.

Türkiye’de faiz aylardır yüzde 14

Türkiye, resmi verilere göre, dünyada Lübnan, Sudan, Zimbabve, Venezuela ve Suriye’den sonra en yüksek enflasyona sahip ülke konumunda.

Türkiye’de mayıs enflasyonu, TÜİK’in verilerine göre yüzde 73,5; bağımsız araştırmacılardan oluşan ENAG’ın verilene göreyse yüzde 160 yani yüzde 139 enflasyona sahip Suriye’den bile fazla.

Öte yandan, başta ABD olmak üzere belli başlı bütün ekonomiler yüksek enflasyonu dindirmek için faiz artışına giderken, Türkiye’de Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘faiz sebep, enflasyon sonuç’ teorisine uyarak, rekorlar kıran enflasyona rağmen politika faizini yüzde 14’te tutmayı sürdürüyor.