Enflasyonla mücadele: İsviçre bile faiz artırdı

İsviçre Merkez Bankası (SNB) 15 yıldır ilk kez politika faizini artırarak yüksek seyreden enflasyonla mücadele için para politikasını sıkılaştıran merkez bankaları arasına katıldı.

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Başta ABD olmak üzere belli başlı bütün ekonomiler yüksek enflasyonu dindirmek için faiz artışına giderken, Türkiye’de Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘faiz sebep, enflasyon sonuç’ teorisine uyarak, yüzde 70’i aşan enflasyona rağmen politika faizini yüzde 14’te tutmayı sürdürüyor.

Para politikası kararını açıklayan SNB, ekonomistlerin faizlerin sabit kalacağı tahminlerine karşılık politika faizini yüzde -0,75’ten yüzde -0,25’e çıkardı. SNB böylece Eylül 2007’den beri ilk defa faiz artırmış oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) dün 1994’ten bu yana en büyük faiz artırımına gitmişti. Faizi 75 baz puan artışla yüzde 1,5 ile 1,75 aralığına çeken Fed, yıl sonu faiz oranı tahminini yüzde 3,4’e yükseltmişti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçen haftaki para politikası toplantısında varlık alım programını 1 Temmuz’da sonlandıracağını açıklamış ve yüksek enflasyonla mücadele kapsamında temmuzdan itibaren bir dizi faiz artırımına gideceğinin sinyalini vermişti.